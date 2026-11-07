مهدی محمدزاده، بسیجی و رزمنده گردان امام حسین (ع) شهرستان ساری، در منطقه عملیاتی جنوب کشور به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلا مازندران با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت یکی از مجاهدان این خطه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در ایامی که غیورمردان لشکر ویژه ۲۵ کربلا و فرزندان سرافراز دیار علویان در مسیر صیانت از عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی در سواحل راهبردی تنگه هرمز و مناطق عملیاتی جنوب کشور مشغول خدمت هستند، خبر عروج آسمانی یکی از مجاهدان بااخلاص این خطه موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

برادر بسیجی و مجاهد خدوم مهدی محمدزاده از نیرو‌های متعهد و پرتلاش گردان امام حسین (ع) شهرستان ساری، پس از سال‌ها تلاش صادقانه، شامگاه امروز در حین انجام مأموریت محوله و در سنگر خدمت به امنیت و آرامش میهن اسلامی در منطقه عملیاتی جنوب کشور، دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.

سپاه کربلا مازندران ضمن ارج نهادن به روحیه جهادی و تعهد انقلابی این رزمنده فداکار، عروج ملکوتی ایشان را به خانواده معزز محمدزاده، همرزمانش در لشکر ویژه ۲۵ کربلا، بسیجیان گردان امام حسین (ع) و عموم مردم شریف و ولایتمدار ساری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر جمیل مسئلت کرده است.

زمان و مکان برگزاری آیین تشییع و تدفین پیکر این مجاهد الی الله متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: حمله آمریکا ، شهادت
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