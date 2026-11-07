شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای درباره انتشار کلیپ استفاده از بدنه سیم‌کارت‌های رایتل برای سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه سوخت هشدار صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای درباره انتشار کلیپ استفاده از بدنه سیم‌کارت‌های رایتل برای سوخت‌گیری در جایگاه‌های عرضه سوخت  اعلام کرد.

بررسی موضوع نشان می‌دهد آنچه در این کلیپ مشاهده می‌شود، ارتباطی با عملکرد سیم‌کارت یا شبکه اپراتور تلفن همراه ندارد، بلکه موضوع به سوءاستفاده احتمالی از تراشه‌های کارت هوشمند سوخت مربوط است.

برخی افراد سودجو با جداسازی تراشه کارت‌های هوشمند سوخت و نصب آن‌ها روی بدنه سیم‌کارت، از این تراشه‌ها برای انجام عملیات سوخت‌گیری سوءاستفاده می‌کنند. در واقع، فرایند سوخت‌گیری از طریق تراشه کارت سوخت انجام می‌شود و بدنه سیم‌کارت صرفاً به‌عنوان محملی برای نگهداری و استفاده از این تراشه به کار گرفته شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن پیگیری موضوع از مراجع ذیربط از هموطنان درخواست می‌کند به‌منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، کارت هوشمند سوخت خود را به هیچ عنوان در اختیار افراد متفرقه قرار ندهند و شخصاً نسبت به انجام فرآیند سوخت‌گیری اقدام کنند.

 

 

برچسب ها: کارت سوخت ، توزیع سوخت
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