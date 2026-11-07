فرماندار الیگودرز گفت: بارندگی‌های مستمر و رانش زمین راه ارتباطی ۳۵ روستای دهستان ماهرو را قطع کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهدی اداوی گفت: محور شول آباد به دهستان ماهرو به دلیل رانش زمین مسدود شده است و عوامل راهداری در حال بازگشایی مسیر هستند.

وی با اشاره به اینکه این محور، مسیر ارتباطی ۳۵ روستا می‌باشد افزود: احداث جاده موسوم به حرم تا حرم به عنوان مسیر ایمن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا مشکل هرساله اهالی در فصل سرد برطرف شود.

وی با اشاره به بارش برف در گردنه گله بادوش تصریح کرد: با توجه به شدت بارندگی‌ها و برودت هوا امروز مدارس بخش رز و ماهرو در همه مقاطع و مدارس روستایی شهرستان در نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.

منبع: فرمانداری الیگودرز

برچسب ها: رانش زمین ، لرستان
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