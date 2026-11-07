باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شرایط نامساعد جوی، بارش و وقوع رعدوبرق شدید در ساعات اولیه صبح امروز شنبه ۱۶ آبان، پست فوق‌توزیع شماره یک الیگودرز دچار آسیب جدی شد و در نتیجه، از ساعت ۶:۱۴ صبح، برق همه‌ی مناطق شهر الیگودرز قطع شد.

با تلاش و پیگیری عوامل عملیاتی، پس از حدود ۲۰ دقیقه، ترانسفورماتور T۲ در پست فوق‌توزیع شماره یک وارد مدار شد و بخش‌هایی از شهر و شهرستان مجدداً برق‌دار شدند.

هم اکنون، ترانسفورماتور T۱ از مدار خارج شده و فیدر‌های زیر تا اطلاع ثانوی با قطعی برق مواجه هستند:

فیدر فاطمیه

فیدر جلال‌آباد

فیدر انرژی

فیدر مسکن مهر

فیدر خمه

فیدر خمه ترمینال

فیدر چمن‌سلطان

فیدر فرسش

کارشناسان و عوامل عملیاتی امور انتقال و فوق‌توزیع در حال بررسی، عیب‌یابی و انجام اقدامات لازم برای رفع مشکل و برقدار کردن مجدد فیدر‌های مذکور هستند.

مدیریت توزیع برق شهرستان الیگودرز ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان محترم، تأکید کرد پیگیری‌های لازم برای رفع مشکل و بازگشت شبکه برق به وضعیت عادی با جدیت در حال انجام است.

منبع: توزیع برق الیگودرز