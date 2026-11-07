معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز فهرست نهایی مشمولان این افزایش اعتبار را به وزارت کار ارسال نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت اعمال نشدن افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارهایی که در مهرماه این اعتبار را دریافت کرده بودند، اظهار کرد: اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ طبق روال در پانزدهم هر ماه شارژ می‌شود، اما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار، مسیر تأمین و پرداخت جداگانه‌ای دارد.

وی توضیح داد: اعتبار یک میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود، اما منابع مربوط به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید فهرست افراد مشمول را برای شارژ به وزارت کار ارسال کند.

اندایش با بیان اینکه برای شارژ آبان‌ماه تاکنون فهرست نهایی مشمولان افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی به وزارت کار ارسال نشده است، افزود: به محض دریافت این فهرست، اعتبار افراد واجد شرایط بر اساس کدهای ملی و گروه‌بندی‌های تعیین‌شده شارژ خواهد شد.

معاون رفاه وزارت کار همچنین با اشاره به بررسی اطلاعات خوداظهاری برخی خانوارها گفت: به نظر می‌رسد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حال بررسی اطلاعات افرادی است که در مرحله خوداظهاری، درآمد یا دارایی‌های خود را اعلام کرده‌اند تا واجدین شرایط را در فهرست دریافت‌کنندگان افزایش اعتبار آبان‌ماه قرار دهد.

برچسب ها: کالابرگ ، وزارت رفاه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۳
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه ذوالقدری
۱۸:۱۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
چرا 500ندادن
۰
۴
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
علتش شکست ترامپه
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
چرا رئیس جمهور استفا نمیده یه ملت را خوشحال کنه
۶
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
خدای این دنیا فقط برا مردن خوبه مردم خوب بازی میدید که چی اخرش بقران کلان از این دنیا زد شدم فقط سرم جلو بچه خم نشد انم این دولت کار کرد بشه دیگه چکار میخوان بکنن با این پول دوتا پفک میدن به مردم
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
خجالت بکشید. مردمو مسخره خودتون کردید. با این حقوق‌های ناچیز، ۱۰ تومنم کالابرگ بدن باز راه به جایی نمیبره، دیگه ۵۰۰ تومان هم جای خودش...
کسی که ماهی بالای ۱۰۰ تومن حقوق میگیره، رفاهیاتش هم جدا داره، چه میفهمه حقوق ۲۰ تومنی و کالابرگ یعنی چی؟؟؟
۷
۸۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
تحت پوشش کمیته امداد ودهک یک هستم ولی پانصد تومان واریز نشده، چرا ؟؟؟؟؟.
۴
۶۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
بریزن نریزن چه فرقی داره وقتی ۹۰درصد فروشگاهها دیگه کالابرگ نمیدن چون دولت پولشون رو نمیده فروشگاههای زنجیره ای هم محدودیت خرید دارن هرچیزی نمیشه خرید
۳
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
یه شونه تخم مرغ شده 800
۱
۵۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
سلام برخی وسایل نقلیه همانند خودرو خود رافروخته ولی درسامانه حمایت خانوار موجود وحذف نشده است .
۶
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
اولش قیمت‌ها رو افزایش دادین سر مارو با کالابرگ گرم کردن بد که یه چند ماه گذشت برنامه حذف کالا برگ یه عده مردم رو رو کردین به خدا این رو بهش چی میگن دیگه مثل ...موندیم توش بچه دار هم شدم دوقلو چون آخر چهارصدو چهار هست هیچ چیزی بهشون تعلق نمیگیره خدا خودش به دادمون برسه آقا تو رو به دینتون نکنید به خدا شغل رسمی هم نداریم کارگریم.
۸
۴۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد به روزرسانی سامانه حمایت هدف مندی یارانه ها هم رسیدگی شود تا برخی از خانوار که تغییراتی از قبیل خانوار و خودرو که فروخته شده وغیره داشته ودردهک بندی منطور می‌شود صورت پذیرد .
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
س.ح
۱۳:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
مسئولین خدا ازتون نگذره اضافه که نکردند کالابرگ مارو حذف کردند چرا درآمد کارگری 16تومنی ماشین قراضه 84که خوابیده حساب میشه یخچال خاای پدر مادر از بچه ها شرمنده😢😢😢😔😔
۳
۶۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
برنامه وبودجه نظر به تورم درمورد افزایش کالا برگ خانوار ومتناسب سازی حقوق قشر بازنشسته رسیدگی نماید
۱
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
سهراب
۱۳:۱۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
صبر کنید این دولت برنامه های خوبی دارد
منتظر کارشناسان باشید!! تا برنامه بنویسند
فقر ادامه دارد علی برکت الله
۳
۵۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
بنا بوده برابر اعلام وزارت رفاه افرادی از خانوار که پیامک خود برایشان ارسال شده افزایش کالا برگ به آنان تعلق گیرد ولی برای بعضی انجام نشد دراین رابطه پی گیری شود
۲
۲۸
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۱۲
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