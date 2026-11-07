باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت اعمال نشدن افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای برخی خانوارهایی که در مهرماه این اعتبار را دریافت کرده بودند، اظهار کرد: اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ طبق روال در پانزدهم هر ماه شارژ می‌شود، اما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار، مسیر تأمین و پرداخت جداگانه‌ای دارد.

وی توضیح داد: اعتبار یک میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی تأمین می‌شود، اما منابع مربوط به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین شده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید فهرست افراد مشمول را برای شارژ به وزارت کار ارسال کند.

اندایش با بیان اینکه برای شارژ آبان‌ماه تاکنون فهرست نهایی مشمولان افزایش اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی به وزارت کار ارسال نشده است، افزود: به محض دریافت این فهرست، اعتبار افراد واجد شرایط بر اساس کدهای ملی و گروه‌بندی‌های تعیین‌شده شارژ خواهد شد.

معاون رفاه وزارت کار همچنین با اشاره به بررسی اطلاعات خوداظهاری برخی خانوارها گفت: به نظر می‌رسد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حال بررسی اطلاعات افرادی است که در مرحله خوداظهاری، درآمد یا دارایی‌های خود را اعلام کرده‌اند تا واجدین شرایط را در فهرست دریافت‌کنندگان افزایش اعتبار آبان‌ماه قرار دهد.