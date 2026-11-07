نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو گفت: قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده و با توجه به اختصاص سه گواهی به هر خودرو، ارزش اسقاط آن به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدحسین گودرزی نایب‌رئیس انجمن اسقاط خودروهای فرسوده در برنامه تلویزیونی از افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای سواری به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: با اعمال نرخ‌های جدید، ارزش گواهی اسقاط یک خودروی سواری به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد و قرار است این قیمت‌گذاری از روز شنبه اجرایی شود.

 نایب‌رئیس انجمن اسقاط خودروهای فرسوده، با اشاره به آخرین وضعیت قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: در حال حاضر برای هر خودروی سواری سه گواهی اسقاط صادر می‌شود که پیش از این قیمت هر گواهی حدود ۶۰ میلیون تومان و مجموع ارزش سه گواهی ۱۸۰ میلیون تومان بود.

وی افزود: بر اساس قانون، تعیین قیمت گواهی اسقاط به انجمن صنفی واگذار شده و این انجمن نیز قیمت‌های جدید را اعلام و برای تأیید و ابلاغ به ستاد مربوطه ارسال کرده است. در حال حاضر اقدامات لازم برای اجرای این نرخ‌ها در حال انجام است و امیدواریم از روز شنبه قیمت‌های جدید اعمال شود.

گودرزی با بیان اینکه قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است، گفت: با توجه به اختصاص سه گواهی به هر خودروی سواری، مجموع ارزش گواهی‌های اسقاط این خودروها به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

نایب‌رئیس انجمن اسقاط خودروهای فرسوده درباره قیمت گواهی اسقاط تاکسی‌های فرسوده نیز توضیح داد: تعداد گواهی‌های اختصاص‌یافته به تاکسی‌ها با توجه به مدل خودرو متفاوت است و از چهار تا شش گواهی متغیر خواهد بود؛ بنابراین ارزش گواهی اسقاط تاکسی‌های فرسوده با نرخ‌های جدید بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی درباره گواهی اسقاط وانت‌های فرسوده نیز اظهار کرد: در این بخش، مدل خودرو و ظرفیت و تناژ آن در تعداد گواهی‌های اختصاص‌یافته مؤثر است و وانت‌ها بر اساس مشخصات فنی و ظرفیت حمل، مشمول ضوابط متفاوتی می‌شوند.

گودرزی در ادامه به وضعیت اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه حدود ۲۰ سال از آغاز اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده می‌گذرد، متأسفانه در حوزه موتورسیکلت تاکنون اسقاط قابل‌توجهی انجام نشده که یکی از دلایل اصلی آن، آماده نبودن زیرساخت‌های لازم در سال‌های گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه مراکز اسقاط برای انجام این فرآیند آمادگی دارند، افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، به‌ویژه اقدامات  مقیمی، زیرساخت‌های موردنیاز برای اسقاط موتورسیکلت‌ها فراهم شده و امیدواریم در روزهای آینده شاهد آغاز جدی‌تر خروج موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه تردد باشیم.

نایب‌رئیس انجمن اسقاط خودروهای فرسوده درباره ارزش گواهی اسقاط موتورسیکلت‌ها نیز گفت: برای هر موتورسیکلت فرسوده دو گواهی اسقاط در نظر گرفته شده و قیمت هر گواهی ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است؛ بنابراین مجموع ارزش گواهی اسقاط هر موتورسیکلت به ۷۲ میلیون تومان می‌رسد.

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برچسب ها: اسقاط خودرو ، تولید خودرو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
اگه معاینه فنی داشته باشن دولت حق نداره اسقاط کنه
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