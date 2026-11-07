باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه تولید کاغذ از سنگ در منطقه ویژه اقتصادی ازنا با عبور از مراحل عمده اجرایی و ثبت پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، به روز‌های پایانی تکمیل نزدیک شده است؛ پروژه‌ای که از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های قابل توجه در مسیر توسعه صنعتی لرستان یاد می‌شود و اکنون نگاه‌ها به تعیین تکلیف مراحل باقی‌مانده و آغاز فعالیت تولیدی آن دوخته شده است.

استاندار لرستان با اشاره به روند توسعه صنعتی استان اعلام کرد: پروژه کاغذ از سنگ در منطقه ویژه اقتصادی ازنا با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی و پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در حال اجراست.

وی افزود:رسیدن این طرح به چنین سطحی از پیشرفت، از نزدیک شدن آن به مرحله تکمیل حکایت دارد؛ هرچند تحقق بهره‌برداری نهایی، به اتمام عملیات اجرایی، تکمیل تجهیزات و فراهم شدن مقدمات راه‌اندازی خطوط تولید وابسته است.

از یک ایده صنعتی تا پروژه‌ای در آستانه تکمیل

پروژه کاغذ از سنگ ازنا را باید در چارچوب تلاش برای حرکت لرستان به سمت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های صنعتی و ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید ارزیابی کرد. این طرح با تکیه بر فناوری تولید کاغذ از مواد معدنی، می‌تواند زمینه ورود ظرفیت‌های جدید صنعتی به استان را فراهم کند.

اهمیت چنین پروژه‌ای تنها به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده محدود نمی‌شود؛ بلکه نوع محصول، فناوری مورد استفاده و ظرفیت بالقوه آن برای توسعه زنجیره تولید نیز از جمله عواملی است که این طرح را به یکی از پروژه‌های قابل توجه صنعتی منطقه ویژه اقتصادی ازنا تبدیل کرده است.

کاغذی متفاوت با ظرفیت‌های زیست‌محیطی

کاغذ سنگی یا کاغذ تولیدشده از مواد معدنی، محصولی متفاوت از کاغذ‌های متداول سلولزی است که در فرآیند تولید آن از پودر سنگ، به‌ویژه کربنات کلسیم، در کنار مواد پلیمری استفاده می‌شود.

این فناوری به دلیل کاهش وابستگی به خمیر چوب و حذف نیاز به برخی مراحل متداول تولید کاغذ، از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنایع نوین برخوردار است. البته میزان صرفه‌جویی در منابع و مزایای زیست‌محیطی آن به فناوری، مواد اولیه و شیوه تولید و مدیریت پسماند بستگی دارد.

از این منظر، راه‌اندازی واحد تولید کاغذ از سنگ در ازنا می‌تواند علاوه بر ایجاد یک فعالیت صنعتی جدید، فرصتی برای توسعه صنایع مبتنی بر مواد معدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی لرستان باشد.

منطقه ویژه اقتصادی ازنا؛ بستری برای توسعه سرمایه‌گذاری

اجرای این پروژه در منطقه ویژه اقتصادی ازنا نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. مناطق ویژه اقتصادی با فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی، می‌توانند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاران و استقرار واحد‌های تولیدی ایفا کنند.

قرار گرفتن پروژه کاغذ از سنگ در چنین بستری، این فرصت را ایجاد می‌کند که با تکمیل طرح و آغاز تولید، زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و شکل‌گیری فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در منطقه فراهم شود.

۹۵ درصد پیشرفت؛ مطالبه اصلی، زمان‌بندی بهره‌برداری

اکنون که پروژه به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده، مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی و مردم منطقه، مشخص شدن زمان دقیق تکمیل و آغاز بهره‌برداری از آن است.

در واقع، عبور از مرز ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اگرچه نشانه‌ای امیدوارکننده از نزدیک شدن پروژه به پایان عملیات اجرایی است، اما آنچه اهمیت نهایی دارد، تبدیل این پیشرفت به تولید واقعی، ایجاد اشتغال پایدار و حضور محصول در بازار است.

پروژه کاغذ از سنگ ازنا با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی، اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که تکمیل به‌موقع آن می‌تواند گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های صنعتی لرستان باشد؛ گامی که ارزش واقعی آن نه صرفاً در درصد پیشرفت، بلکه در زمان بهره‌برداری، ظرفیت تولید، میزان اشتغال و سهم آن در اقتصاد استان مشخص خواهد شد.