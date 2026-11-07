شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم تشییع شهید گمنام در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهدا بالاترین مقام و جایگاه را بین بندگان خداوند دارا هستند. جایگاه شهید در قرآن به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و قرآن، شهدا را کسانی معرفی می‌کند که در برابر ظلم و فساد ایستاده‌اند و جان خود را فدای اصول دین کرده‌اند. این لاله‌های گلکون کفن از جان خود گذشتند تا به نسل امروز درس ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی را بیاموزند و امنیت امروز جامعه ما مدیون این بزرگواران است.

در همین راستا مردم انقلابی و شهید پرور و خانواده شهدای شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان با شهید گمنام وداع کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

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