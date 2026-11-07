هشدار قرمز بارش در ارتفاعات تهران و افت محسوس دما در سراسر استان

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران با اشاره به صدور هم‌زمان هشدار قرمز تشدید بارش و هشدار نارنجی نفوذ توده هوای سرد توسط هواشناسی گفت: از بعدازظهر امروز شنبه، احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها، برف و کولاک و انسداد محور‌های کوهستانی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد یزدی‌مهر با اشاره به هشدار‌های جدید اداره‌کل هواشناسی استان اظهار کرد: هشدار قرمز بارش از بعدازظهر شنبه ۱۶ آبان تا یکشنبه‌شب ۱۷ آبان برای مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات استان صادر شده است.

وی افزود: طبق اعلام هواشناسی در این مدت، بارش شدید باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید، مه‌گرفتگی و کولاک پیش‌بینی می‌شود و احتمال افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری‌شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی‌شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ، وقوع بهمن و انسداد برخی مسیر‌های کوهستانی وجود دارد.

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران ادامه داد: هشدار نارنجی هواشناسی نیز علاوه بر گسترش بارش‌ها به بخش‌های بیشتری از استان، از نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد تا اواخر سه‌شنبه ۱۹ آبان حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که دمای هوا در مناطق مرکزی و جنوبی پنج تا هشت درجه و در نواحی شمالی و ارتفاعات هفت تا ۱۰ درجه کاهش خواهد یافت.

یزدی‌مهر با اشاره به برگزاری نشست ستاد مدیریت بحران استان به ریاست محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، گفت: در این نشست، دستورات لازم برای آماده‌باش کامل دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، استقرار پیش‌دستانه ماشین‌آلات و تجهیزات در نقاط حساس و پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، پل‌ها و محور‌های کوهستانی صادر شد.

وی از شهروندان خواست در مدت فعالیت سامانه بارشی از توقف یا تردد در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دره‌ها، صعود به ارتفاعات، طبیعت‌گردی و سفر‌های غیرضروری در مسیر‌های کوهستانی خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت بحران استان تهران همچنین توصیه کرد شهروندان با توجه به افت محسوس دما، سامانه‌های گرمایشی و لوله‌های آب را بررسی و در برابر یخ‌زدگی محافظت کنند و بهره‌برداران بخش کشاورزی، دامداری و گلخانه‌ای نیز تمهیدات پیشگیرانه را جدی بگیرند.

یزدی‌مهر تأکید کرد: شهروندان هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های امدادی را از منابع رسمی دنبال کنند و اخبار مربوط به هرگونه محدودیت احتمالی فعالیت مدارس یا ادارات را صرفاً از مراجع مسئول دریافت کنند.

منبع: روابط عمومی مرکز مدیریت بحران استانداری تهران

برچسب ها: مدیریت بحران ، سیل
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