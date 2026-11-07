سخنگوی آبفای استان تهران گفت: همچنان با مجموعه‌های پرمصرف و بدمصرف از طریق قطع موقت برخورد خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهنام بخشی، سخنگوی آبفای استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد مشترکان آب تهران در گروه خوش‌مصرف قرار دارند، ۴۷ درصد پرمصرف هستند و ۳ درصد نیز در گروه بدمصرف قرار گرفته‌اند.

او افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴، سهم مشترکان خوش‌مصرف که ۲۹ درصد بود، به ۵۰ درصد رسیده است و امیدواریم با تعاملی که با سایر مشترکان داریم، بتوانیم میزان مصرف آب را کاهش دهیم.

بخشی ادامه داد: همچنان به مشترکان بدمصرف تذکر می‌دهیم و اخطار‌ها در قبوض آنها اعلام می‌شود. در صورتی که این مشترکان پس از دو دوره دریافت اخطار، رفتار مصرفی خود را اصلاح نکنند، قطع موقت آب در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سخنگوی آبفای استان تهران تصریح کرد: قطع دائم آب را رقم نمی‌زنیم، چراکه حیات همه انسان‌ها به آب وابسته است، اما در برخی موارد تذکرات و رفتار‌های اهرمی موقت را برای ایجاد تغییر در رفتار مصرفی مشترکان در دستور کار داریم.

او با اشاره به افزایش هزینه آب برای مشترکان پرمصرف اظهار کرد: همان‌طور که از مشترکان خوش‌مصرف تقدیر می‌کنیم، به مشترکان پرمصرف نیز تذکر می‌دهیم؛ چراکه هرچقدر مصرف آنها به‌صورت پلکانی بالاتر برود، مشمول پرداخت آب‌بهای بیشتری خواهند شد.

بخشی تأکید کرد: امیدواریم مشترکان بدمصرف بلافاصله رفتار خود را تغییر دهند و مشترکان پرمصرف نیز با نصب کاهنده‌های مصرف آب، مانند مشترکان خوش‌مصرف، در مسیر اصلاح الگوی مصرف قرار بگیرند.

او افزود: تجربه نشان داده است که استفاده از کاهنده‌ها و اصلاح رفتار مصرفی، رفاه مشترکان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و در عین حال به اقتصاد خانواده نیز کمک می‌کند.

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به پویش «تهرانی‌ها متشکریم» گفت: در قالب این پویش از مشترکان خوش‌مصرف قدردانی می‌کنیم و حتی ادارات خوش‌مصرف نیز در کنار مشترکان خوش‌مصرف مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

بخشی خاطرنشان کرد: همچنان با مجموعه‌های پرمصرف و بدمصرف از طریق قطع موقت برخورد خواهیم کرد.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ابفای کشور ، قطعی آب
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