سنتکام با تعیین جایزه‌ای تا سقف ۲۰ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره تأسیسات، تجهیزات و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، به دنبال جذب منابع انسانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در شرایطی که آمریکا با وجود ادعا‌های مکرر درباره توان اطلاعاتی و نظامی خود، همچنان برای دستیابی به اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران به جمع‌آوری اطلاعات از منابع انسانی متوسل می‌شود، فرماندهی مرکزی ارتش این کشور (سنتکام) از تعیین جایزه‌ای تا سقف ۲۰ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات درباره تأسیسات، تجهیزات و افراد مرتبط با برنامه هسته ای ایران خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش واشنگتن برای جبران خلأ‌های اطلاعاتی خود درباره ظرفیت‌ها و اهداف راهبردی ایران باشد.

سنتکام روز جمعه اعلام کرد برنامه «پاداش برای عدالت» آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، تا ۲۰ میلیون دلار جایزه و امکان جابه‌جایی و انتقال امن اطلاع‌دهندگان را در نظر گرفته است.

سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اطلاعات مورد نظر می‌تواند درباره تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای ایران، افراد مرتبط با این برنامه، از جمله اعضای جامعه علمی، و همچنین جزئیات رفت‌وآمد و جابه‌جایی آنها باشد.

این فرماندهی همچنین پیوندی به وب‌سایت برنامه «پاداش برای عدالت» منتشر کرده تا افراد بتوانند اطلاعات خود را از طریق آن در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار دهند.

تعیین چنین پاداشی در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن همچنان سیاست فشار و تهدید علیه ایران را دنبال می‌کند و در عین حال، برای دستیابی به اطلاعات دقیق درباره بخش‌های مختلف برنامه هسته‌ای کشور به منابع اطلاعاتی انسانی متوسل شده است. تهران بارها اعلام کرده برنامه هسته‌ای ایران ماهیتی صلح‌آمیز دارد و تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات درباره تأسیسات، متخصصان و فعالیت‌های علمی کشور در چارچوب فشار‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا قابل ارزیابی است.

در این چارچوب، پیشنهاد پرداخت جایزه‌ای کلان برای شناسایی افراد و مراکز مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، پرسش‌هایی درباره میزان دسترسی اطلاعاتی آمریکا به اهداف مورد نظر خود مطرح می‌کند؛ به‌ویژه آنکه واشنگتن با وجود برخورداری از ابزار‌های گسترده شناسایی و نظارتی، اکنون برای کسب اطلاعات جزئی‌تر به مشوق‌های مالی و جذب منابع انسانی روی آورده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: برنامه هسته ای ایران ، سنتکام آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
شما هم برای سر فرمانده سنتکام جایزه تعیین کنید
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