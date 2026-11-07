باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بررسی علت اصلی کم خوابی در افراد + فیلم

گاهی اوقات انسان دچار کم خوابی و یا بدخوابی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -گاهی اوقات انسان دچار کم خوابی و یا بدخوابی می‌شود. در همین رابطه فاطمه شیرزاد، روانپزشک در برنامه تلویزیونی گفت: کم خوابی به معنی نارضایتی در کمیت و کیفیت خواب است.

مطالب مرتبط
بررسی علت اصلی کم خوابی در افراد + فیلم
young journalists club

عواملی که خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می‌دهند + فیلم

بررسی علت اصلی کم خوابی در افراد + فیلم
young journalists club

آشنایی با علائم و نشانه‌های افسردگی + فیلم

بررسی علت اصلی کم خوابی در افراد + فیلم
young journalists club

خودکشی پس از ۲۵۰ روز؛ آبراهام لینکلن در مرز فروپاشی روانی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
پیامد‌های ال نینو به ایران رسید + فیلم
۹۰۰

پیامد‌های ال نینو به ایران رسید + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
آسمان ایران، قتلگاه هواگردهای دشمن + فیلم
۸۷۷

آسمان ایران، قتلگاه هواگردهای دشمن + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم
۸۰۸

سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تیراندازی مرگبار در شهر کراکوف در لهستان + فیلم
۷۸۹

تیراندازی مرگبار در شهر کراکوف در لهستان + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
وضع زندگی مردم غزه در فصل بارش و سرما + فیلم
۷۸۰

وضع زندگی مردم غزه در فصل بارش و سرما + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
شیره را خورد وگفت شیرین هست الان چه اطلاعاتی به مردم اضافه کردید واقعا که همه چیزتون با هم جور درمیاد
۰
۰
پاسخ دادن