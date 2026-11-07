بررسی علت اصلی کم خوابی در افراد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0648\u0642\u0627\u062a \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u06a9\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0628\u06cc \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u062f\u062e\u0648\u0627\u0628\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f. \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0634\u06cc\u0631\u0632\u0627\u062f\u060c \u0631\u0648\u0627\u0646\u067e\u0632\u0634\u06a9 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u06a9\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0639\u0646\u06cc \u0646\u0627\u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u06cc\u062a \u0648 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u062e\u0648\u0627\u0628 \u0627\u0633\u062a.\n