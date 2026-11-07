آیین استقبال از پیکر مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس، هم‌اکنون با حضور مردم شهیدپرور و مسئولان از فرودگاه شهرکرد تا امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - پیکر مطهر شش شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز پس از انتقال از معراج شهدای تهران به شهرکرد، با حضور مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان استان مورد استقبال قرار گرفته است.

این آیین هم‌اکنون از فرودگاه شهرکرد تا امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد در حال برگزاری است و مردم با حضور در این مراسم، به استقبال پیکر‌های مطهر شهدایی آمده‌اند که سال‌ها پیش در دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسیدند و نام و نشانشان همچنان در هاله‌ای از گمنامی باقی مانده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر این شش شهید گمنام در نقاط مختلف استان تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

یکی از این شهدا، جوانی ۳۱ ساله است که در منطقه عملیاتی فکه به شهادت رسیده و قرار است در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرکرد آرام گیرد.

شهید گمنام ۲۳ ساله دیگری که در منطقه عملیاتی مجنون به شهادت رسیده است، در روستای دستگرد به خاک سپرده خواهد شد.

همچنین دانشگاه فرهنگیان میزبان پیکر مطهر شهید ۱۷ ساله‌ای خواهد بود که در عملیات کربلای ۵ و منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسیده است.

چهار شهید دیگر نیز در نقاط پیش‌بینی‌شده استان تشییع و تدفین خواهند شد.

حضور این شهدای گمنام در چهارمحال‌وبختیاری، فرصتی برای تجدید پیمان مردم با آرمان‌های شهدا و یادآوری رشادت‌های رزمندگانی است که امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مرهون ایثار و فداکاری آنان است.

برچسب ها: شهید گمنام ، دفاع مقدس
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