رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن تأیید انجام حملات محدود در ایران، بار دیگر مدعی کنترل تنگه هرمز شد و احتمال داد واشنگتن در این درگیری در جایگاه یک «اشغالگر» قرار گرفته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن تأیید انجام حملات محدود در ایران، بار دیگر مدعی کنترل تنگه هرمز شد و احتمال داد واشنگتن در این درگیری در جایگاه یک «اشغالگر» قرار گرفته باشد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون حملات آمریکا به جزیره قشم، از اظهارنظر مستقیم درباره این گزارش‌ها خودداری کرد، اما گفت واشنگتن در ایران حملات محدودی انجام می‌دهد.

وی مدعی شد: «ما حملات محدودی انجام می‌دهیم. آنها یک سامانه کوچک ضدهوایی ساخته بودند و ما آن را در ۱۵ دقیقه، شاید هم پنج دقیقه، از بین بردیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به حضور نظامی این کشور در منطقه و وضعیت تنگه هرمز ادعا کرد: «آنچه ما هستیم، شاید یک اشغالگر باشد؛ ممکن است اشغالگر باشیم. چون می‌دانید، ما تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم.»

ترامپ خود را «آقای وتو» نامید

در تحولی دیگر، ترامپ با انتشار تصویری از خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال که عبارت «آقای وتو» روی آن درج شده بود، بار دیگر تهدید‌های خود علیه کنگره را مطرح کرد؛ موضعی که پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه مورد توجه قرار گرفته است.

ترامپ پیش‌تر در پادکست «پاد فورس وان» روزنامه نیویورک‌پست، این عنوان را مطرح کرده و تهدید کرده بود در صورت پیروزی دموکرات‌ها، «همه‌چیز را وتو خواهد کرد».

وی سپس در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز نیز بر این موضع تأکید کرد و گفت از لقب «آقای وتو» استقبال می‌کند. ترامپ همچنین تصویری از یک کلاه قرمز با واژه «وتو» منتشر کرده بود.

با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا بعدتر در گفت‌وگوی تلفنی با پایگاه خبری پولیتیکو اعلام کرد قصد ندارد دو سال آینده را صرف وتوی همه طرح‌ها کند و افزود دولتش برای پیشبرد امور کشور با دموکرات‌ها همکاری خواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، دولت ترامپ ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
تیراندازی در فروشگاهی در کالیفرنیا یک کشته و ۶ زخمی بر جا گذاشت
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
در پی تیراندازی در یک مرکز خرید در شهر فیرفیلد کالیفرنیا، یک نفر کشته و شش نفر زخمی شدند.
آقای ترامپ! دهانت را ببند و به مشکلات مردم آمریکا رسیدگی کن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
۹۲
۱۶:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
چه سیرک تماشایی شده این سگ زرد وتیمش از کدامین مخدری مصرف می کنند که چنین متوهنانه ملت‌ها را برای دیدن خودشان ترعیب می کنند
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
وقتشه ما هم حملات محدودی به چاه های نفت ونزوئلا انجام بدیم و نفت دزدی ترامپ رو متوقف کنیم
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
این سگ زرد را خاموش کنید
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
ترامپ را بزودی حدف فیزیکی خواهند نمود تاریخ مصرفش برای سرمایه داران آمریکایی تمام شده است وجودش منبعد هزینه است..
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۱۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
بخدا کشتن این سگ زرد ثواب بزرگی دارد
۳
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
پژوهش
۱۰:۳۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
یعنی چی حملات محدود انجام می دهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
یعنی هر جا یک سامانه پدافندی یا راداری میذاریم رو میرن میزنن
نمیذارن تقویت کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
کلا این رد داده ، سنتی و صنعتی رو باهم زده ،توی فضا سیر میکنه
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
ترامپ: در حال مذاکره با تهران هستیم/ هر گونه مذاکره عراقچی و... با مسئولان بی ادب آمریکا جنایتکار در قطر و پاکستان و... توهین، بی احترامی و خیانت به مردم ایران است و هم خیانت به خون شهیدان محسوب می شود.
۶
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
من جنگ با ایران را آغاز نکردم و ۱۰۰ درصد فقط دروغی بزرگ است
ترامپ جنایتکار ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار و ۱۰۰ درصد فقط با دستور مستقیم ترامپ جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران، تهران و سایر شهرهای ایران حمله کرده داست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
ترکیه جنایتکار خودش از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی جنگ روسیه و اوکراین بوده است.
ترکیه جنایتکار خودش عصنو ناتو جنایتکار است و هم از سال ۲۰۰۱ تاکنون عامل اصلی جنگ و ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
گرفتن انتقامِ خون شهدا مأموریت نیرو‌های مسلح است
انتقام خون قائد شهید و شهدای مظلوم را خواهیم گرفت
بر گرفتن انتقام خون رهبر شهید و دفع همیشگی شر مزدوران از منطقه، تأکید می‌کنیم
انتقام خون قائد شهید تا مجازات عاملان جنایت ادامه خواهد داشت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
رزمندگان سپاه و ارتش برای دفاع از تنگه هرمز آمادگی کامل دارند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
همه ایران مخالف مذاکره با آمریکا جنایتکار هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
آمریکا باید پاسخگوی آزمایشات هسته‌ای خود باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
و ما دیگر مذاکره ایران و آمریکا را در قطر و پاکستان و... را قبول نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
آمریکا از پهپاد ۱۳۶ شاهد ما کپی‌برداری و استفاده می‌کند
امروز پهپاد 136 شاهد در اکثر کشورهای دنیا حتی در آمریکا کپی برداری شده و با عناوینی دیگر در حال تولید و استفاده است.
China
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا و آمریکایی ها ، چه دمکرات باشند و چه جمهوریخواه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
جنایت آمریکایی‌ها جنایتکار در ایران، تنگه هرمز، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بی‌پاسخ نخواهد ماند عاملان کشتار زنان و کودکان ایران مجازات خواهند شد.
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