باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن تأیید انجام حملات محدود در ایران، بار دیگر مدعی کنترل تنگه هرمز شد و احتمال داد واشنگتن در این درگیری در جایگاه یک «اشغالگر» قرار گرفته باشد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون حملات آمریکا به جزیره قشم، از اظهارنظر مستقیم درباره این گزارش‌ها خودداری کرد، اما گفت واشنگتن در ایران حملات محدودی انجام می‌دهد.

وی مدعی شد: «ما حملات محدودی انجام می‌دهیم. آنها یک سامانه کوچک ضدهوایی ساخته بودند و ما آن را در ۱۵ دقیقه، شاید هم پنج دقیقه، از بین بردیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به حضور نظامی این کشور در منطقه و وضعیت تنگه هرمز ادعا کرد: «آنچه ما هستیم، شاید یک اشغالگر باشد؛ ممکن است اشغالگر باشیم. چون می‌دانید، ما تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم.»

ترامپ خود را «آقای وتو» نامید

در تحولی دیگر، ترامپ با انتشار تصویری از خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال که عبارت «آقای وتو» روی آن درج شده بود، بار دیگر تهدید‌های خود علیه کنگره را مطرح کرد؛ موضعی که پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه مورد توجه قرار گرفته است.

ترامپ پیش‌تر در پادکست «پاد فورس وان» روزنامه نیویورک‌پست، این عنوان را مطرح کرده و تهدید کرده بود در صورت پیروزی دموکرات‌ها، «همه‌چیز را وتو خواهد کرد».

وی سپس در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌بی‌اس نیوز نیز بر این موضع تأکید کرد و گفت از لقب «آقای وتو» استقبال می‌کند. ترامپ همچنین تصویری از یک کلاه قرمز با واژه «وتو» منتشر کرده بود.

با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا بعدتر در گفت‌وگوی تلفنی با پایگاه خبری پولیتیکو اعلام کرد قصد ندارد دو سال آینده را صرف وتوی همه طرح‌ها کند و افزود دولتش برای پیشبرد امور کشور با دموکرات‌ها همکاری خواهد کرد.

منبع: رویترز