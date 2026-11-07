معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی از رشد ۶ درصدی میزان سازش در پرونده‌های مختومه شورا‌های حل اختلاف استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سید محمدعلی سجادی - حجت‌الاسلام والمسلمین وحدانی‌نیا، معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی، گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۸ هزار و ۲۸۶ فقره پرونده به شعب شورا‌های حل اختلاف استان وارد و ۸ هزار و ۳۸۸ فقره پرونده مختومه شده است که از مجموع پرونده‌های مختومه، ۴ هزار و ۷۴۸ فقره با تلاش اعضای شورا‌ها به صلح و سازش منتهی شده است.

او افزود: میزان سازش در پرونده‌های مختومه شورا‌های حل اختلاف استان در نیمه نخست سال جاری ۵۷ درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶ درصد رشد داشته است.

وحدانی‌نیا بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف استان طی ۶ ماهه نخست امسال ۲۱ روز بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه روز کاهش یافته است.

معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری دو پویش ملی «به حرمت امام حسین (ع) می‌بخشم» و «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» در استان اجرا شد که نقش مؤثری در توسعه فرهنگ مصالحه و گذشت میان مردم داشت.

او ادامه داد: در نتیجه اجرای این دو پویش، یک‌هزار و ۷۲۸ فقره پرونده در مراکز حل اختلاف استان به صلح و سازش منتهی شد که از این تعداد، ۱۶۱ پرونده خانوادگی و ۲۷ پرونده با موضوع مطالبات میلیاردی بوده است؛ همچنین ۹۱ زندانی نیز با بهره‌مندی از ظرفیت این پویش‌ها از زندان‌های استان آزاد شدند.

وحدانی‌نیا اظهار کرد: شعب ویژه صلح و سازش در زندان‌های استان با هدف توسعه میانجیگری، کاهش خشونت، حل‌وفصل اختلافات و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها راه‌اندازی شده‌اند و در همین راستا، طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۷۱ زندانی با اقدامات منتهی به صلح و سازش از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۷ هزار و ۶۵۷ فقره پرونده برای پیگیری و ایجاد صلح و سازش به صلح‌یاران ارجاع شده که از این تعداد، ۴ هزار و ۵۴۴ فقره به سازش منتهی شده است و به این ترتیب، میزان سازش در پرونده‌های ارجاعی به صلح‌یاران به ۵۹ درصد رسیده است.

او افزود: در حال حاضر ۲۶۰ صلح‌یار و ۳۷ هیئت صلح در نقاط مختلف استان فعالیت دارند و استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان، ریش‌سفیدان و افراد مورد اعتماد جامعه، نقش مؤثری در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و جلوگیری از گسترش دعاوی دارد.

وحدانی‌نیا بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ داور و ۲۵ میانجی‌گر در استان فعالیت دارند و کانون داوری استان نیز در ابتدای سال جاری راه‌اندازی شده است.

معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۹۱ فقره پرونده به داوری ارجاع شده است که این اقدام در راستای توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی، تسهیل دسترسی مردم به شیوه‌های تخصصی حل اختلاف و کاهش مراجعات به محاکم صورت گرفته است.

او ادامه داد: تمرین گفت‌و‌گو و مدارا در محیط خانواده، پیش‌قدم شدن برای رفع اختلافات و جلوگیری از تداوم کدورت‌های خانوادگی و همچنین تقویت روحیه همدلی، مواسات و گره‌گشایی از مشکلات دیگران در محیط کار و محله از راهکار‌های عملی تحکیم پیوند‌های اجتماعی است.

وحدانی‌نیا اظهار کرد: فرهنگ استکباری، فرهنگ منیت، جدایی و تفرقه است؛ اما فرهنگ اسلامی و ایرانی، فرهنگ برادری، ایثار، گذشت و شکوفایی است و هر اندازه بتوانیم خودخواهی و تکبر را از زندگی فردی و اجتماعی دور کنیم، به جامعه‌ای سرشار از آرامش، محبت و همبستگی نزدیک‌تر خواهیم شد.

معاون امور حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی در پایان با گرامیداشت سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف، بر ضرورت تقویت فرهنگ گذشت، بخشش، گفت‌و‌گو و اصلاح ذات‌البین تأکید کرد و گفت: شورا‌های حل اختلاف و مجموعه ظرفیت‌های مردمی صلح و سازش، فرصتی ارزشمند برای تبدیل اختلافات به تفاهم، جلوگیری از استمرار دعاوی و تحکیم روابط انسانی هستند و تداوم این مسیر نیازمند مشارکت مردم، معتمدان، خیران و تمامی ظرفیت‌های اجتماعی است.

برچسب ها: شورای حل اختلاف ، صلح و سازش
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