شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری محفل قرآنی به یاد شهدای جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با رویداد ملی و قرآنی مدهامتان به میزبانی استان همدان از ۱۳ تا ۲۳ آبان‌ماه نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان نهاوند میزبان ۱۸ کرسی تلاوت قرآن کریم در مساجد و منازل شهدا به یاد و خاطره ۱۸ شهید جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه رمضان خواهد بود.

محافلی نورانی که با عطر آیات وحی و یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای ماه مبارک رمضان در نقاط مختلف نهاوند برگزار می‌شود. در راستای گسترش فرهنگ قرآنی و همزمان با برگزاری رویداد ملی مدهامتان۱۸ کرسی تلاوت قرآن از ۱۳ تا ۲۳ آبان‌ماه با حضور قاریان محلی و کشوری قرآن کریم، فعالان فرهنگی و قرآنی و علاقه‌مندان به کلام وحی برگزار می‌شود و این کار فرصتی برای ترویج فرهنگ انس با قرآن و تقویت فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان فراهم می‌کند. اولین کرسی و محفل نورانی تلاوت قران با حضور خواهران و برادران به میزبانی منزل شهید محمد سهرابی شهید کانونی و با همکاری کانون فرهنگی و هنری شهدای روستای تکه برگزار شد

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منبع: حسین سهرابی - همدان

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