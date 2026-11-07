شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری محفل قرآنی به یاد شهدای جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با رویداد ملی و قرآنی مدهامتان به میزبانی استان همدان از ۱۳ تا ۲۳ آبان‌ماه نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان نهاوند میزبان ۱۸ کرسی تلاوت قرآن کریم در مساجد و منازل شهدا به یاد و خاطره ۱۸ شهید جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه رمضان خواهد بود.
 محافلی نورانی که با عطر آیات وحی و یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای ماه مبارک رمضان در نقاط مختلف نهاوند برگزار می‌شود. در راستای گسترش فرهنگ قرآنی و همزمان با برگزاری رویداد ملی مدهامتان۱۸ کرسی تلاوت قرآن از ۱۳ تا ۲۳ آبان‌ماه با حضور قاریان محلی و کشوری قرآن کریم، فعالان فرهنگی و قرآنی و علاقه‌مندان به کلام وحی برگزار می‌شود و این کار فرصتی برای ترویج فرهنگ انس با قرآن و تقویت فعالیت‌های قرآنی در سطح شهرستان فراهم می‌کند. اولین کرسی و محفل نورانی تلاوت قران با حضور خواهران و برادران به میزبانی منزل شهید محمد سهرابی شهید کانونی و با همکاری کانون فرهنگی و هنری شهدای روستای تکه برگزار شد
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

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برگزاری محفل قرآنی به یاد شهدا در نهاوند

برگزاری محفل قرآنی به یاد شهدا در نهاوند

برگزاری محفل قرآنی

برگزاری محفل قرآنی به یاد شهدا در نهاوند

برگزاری محفل قرآنی

برگزاری محفل قرآنی به یاد شهدا در نهاوند

برگزاری محفل قرآنی به یاد شهدا در نهاوند

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برچسب ها: محفل قرآنی ، سوژه خبری ، شهدا
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