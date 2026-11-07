وزیر کشور در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی برای ۶ استان خطاب به استانداران و رئیس سازمان مدیریت بحران بر حفظ آمادگی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور خطاب به استانداران شش استان که در وضعیت هشدار قرمز هواشناسی هستند، تاکید کرد با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی از امروز شنبه، لازم است با رصد دقیق و پیوسته شرایط جوی و میدانی، امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز به کار گیرند.

مومنی تاکید کرده است استانداران و رئیس سازمان مدیریت بحران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اطلاع‌رسانی و ارائه توصیه‌های آموزشی به مردم و همچنین بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیرو‌های امدادی، شرایط پیش رو را کنترل و مدیریت کنند.

استان‌هایی که برای آنها هشدار قرمز هواشناسی صادر شده است عبارتند از: تهران، خوزستان، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور

برچسب ها: وزیر کشور ، هشدار هواشناسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
اسم ۶ استان ،؟؟؟؟؟؟؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۵
کدوم استانها؟ اینهمه متن نوشتید دریغ از اسم استانها
۰
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