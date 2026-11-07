تحول در امنیت غذایی سیستان و بلوچستان؛ از خودکفایی تا تبدیل شدن به قطب صادرات مرغ در جنوب شرق

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدیه رخشانی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۷۸ واحد مرغداری فعال در این استان با ظرفیت بالغ بر ۱۱ میلیون قطعه، توان تولید سالانه ۸۰ هزار تن گوشت مرغ را دارند. این میزان تولید، ۸۰ درصد از نیاز مصرف‌کنندگان استان را به طور مستقیم تأمین می‌کند.

وی افزود: این وضعیت نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد چشمگیری داشته است؛ چرا که پیش از آن، تنها ۳۰ درصد نیاز استان از طریق تولید داخلی تأمین می‌شد و ۷۰ درصد مابقی با چالش‌های فراوان و هزینه‌های بالا از استان‌های مجاور به استان منتقل می‌گردید.

رخشانی با اشاره به پروژه‌های توسعه‌ای در دست اقدام تصریح کرد: علاوه بر ظرفیت‌های موجود، ساخت ۲۲۰ واحد مرغداری جدید با ظرفیت جوجه‌ریزی هشت میلیون قطعه در هر دوره در حال احداث است که با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت تولید سالانه استان افزون بر ۵۸ هزار تن گوشت مرغ دیگر افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود این واحدها تا پایان سال جاری وارد چرخه تولید شوند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت تولید مرغ در سیستان و بلوچستان تنها یک موفقیت منطقه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه پیامدهای کلیدی برای امنیت غذایی کشور دارد. با کاهش نیاز استان به انتقال گوشت از استان‌های مرکزی، فشار بر شبکه حمل‌ونقل کاهش یافته و هزینه‌های تمام‌شده تولید در سطح ملی به حداقل می‌رسد؛ همچنین تبدیل شدن این استان به یک مرکز صادراتی، علاوه بر تقویت صادرات غیرنفتی، مدیریت بهتر جریان کالا در مرزهای جنوب شرق را به دنبال خواهد داشت.

رخشانی در پایان تاکید کرد: با ورود ظرفیت‌های جدید و تولید بیش از ۵۸ هزار تن گوشت مرغ اضافه، تنوع در مناطق تولیدی کشور افزایش یافته و در صورت بروز بحران‌های تولیدی در سایر مناطق، سیستان و بلوچستان می‌تواند به عنوان یک بازوی پشتیبان و ذخیره استراتژیک در تأمین نیازهای کل کشور و بازارهای صادراتی ایفای نقش کند.

سازمان جهاد کشاورزی استان