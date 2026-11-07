باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پکن روز شنبه اعلام کرد با تحریم‌های واشنگتن علیه دو شرکت چینی «قاطعانه مخالف» است و حق خود را برای اتخاذ «اقدامات ضروری» محفوظ می‌داند.

به گزارش روزنامه گلوبال تایمز، سخنگوی وزارت بازرگانی چین در واکنش به این تحریم‌ها گفت: «ما از وضعیت مربوطه مطلع شده‌ایم. آمریکا به بهانه ارتباط شرکت‌های چینی با یک طرف ثالث، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه آنها اعمال کرده است؛ اقدامی که ناقض حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین روابط بین‌الملل است. چین قاطعانه با چنین اقدامی مخالف است.»

این مقام چینی افزود: «پکن از آمریکا می‌خواهد هرچه سریع‌تر رویه نادرست خود را اصلاح کند و حق خود را برای اتخاذ اقدامات ضروری با هدف صیانت از حقوق و منافع مشروع خود محفوظ می‌داند.»

منبع: رویترز