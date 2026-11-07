کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغات و مزارع را در دستور کار قرار دهند و همواره نسبت به توقف فوری عملیات آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی اقدام کنند.

وی با تاکید بر رنگ‌آمیزی تنه درختان با رنگ سفید جهت حفاظت از آفتاب‌سوختگی ناشی از بازتاب پرتوهای خورشیدی بر روی پوشش برف افزود: انجام آبیاری در خاک‌های شور بعد از وقوع باران یا برف به منظور آبشویی شوری از محیط ریشه در دستور کار قرار بگیرد.

غلامی با تاکید بر تسریع در انتقال محصولات برداشت‌شده به مکان‌های مسقف بیان کرد: کشاورزان نسبت به حفاظت اصولی از مزارع صیفی‌جات در استان‌های جنوب‌غرب و جنوبی کشور اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به تهویه، تنظیم دما و تامین سوخت سالن‌ها متناسب با افت محسوس دما و همچنین استحکام‌بخشی و ترمیم سقف گلخانه‌ها در برابر وزش بادهای احتمالی اقدام کنند.

وی با تاکید بر بستن دریچه های گلخانه ها در زمان وقوع بارش و کاهش شدید دما بیان کرد:کنترل دقیق دما و رطوبت انبارها جهت جلوگیری از شیوع و خسارت بیماری‌های قارچی ناشی از افزایش رطوبت در دستور کار قرار بگیرد.

غلامی با تاکید بر تنظیم دما، تهویه مناسب و تامین سوخت سالن‌ها بیان کرد: دامداران ضمن پرهیز جدی از مصرف آب باران برای دام‌ها نسبت به تامین و جیره بندی خوراک پرانرژی برای دام‌ها متناسب با شرایط سرمای هوا اقدام کنند. همچنین با توجه به کاهش دما پایش دقیق و مستمر بیماری آنفولانزای فوق‌حاد پرندگان در واحدهای مرغداری در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید بر پاکسازی، تنظیم و کنترل دقیق دریچه‌های ورودی و خروجی آب استخرها بیان کرد: پرورش دهندگان نسبت به ممانعت از ورود آب گل‌آلود به داخل استخرها به دلیل حجم بالای روان‌آب‌ها و سیلابی شدن رودخانه‌ها و همچنین خودداری از کوددهی به استخرهای پرورش ماهی گرمابی و کاهش میزان غذادهی به نصف مقدار نرمال به دلیل شرایط ابری هوا و افت دما اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از تردد ماشین‌آلات سنگین کشاورزی بر روی مزارع به‌ویژه در خاک‌های خیس و مرطوب اجتناب کنند و همواره حفاظت اصولی از ادوات کشاورزی در برابر روند کاهشی دما و آغاز بارش‌ها را در دستور کار قرار دهند.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز در استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، مرکزی، اصفهان، نیمه شمالی فارس، شمال بوشهر، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال و غرب سمنان و ارتفاعات گیلان و مازندران و فردا یکشنبه در استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی، همدان، اصفهان، قم، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی استان‌های بوشهر و فارس، یزد، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، و شمال سمنان بارش باران، رعدوبرق، بارش برف در نواحی سردسیر و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود.