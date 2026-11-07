مدیرکل هواشناسی لرستان از ثبت بارش‌های قابل‌توجه در نقاط مختلف استان طی ۵۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: سامانه بارشی اخیر موجب ثبت مقادیر متفاوت بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی استان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به آخرین آمار بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: بررسی داده‌های بارش از ساعت ۰۰:۳۰ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۰۶:۳۰ روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵، نشان‌دهنده فعالیت سامانه بارشی و ثبت بارندگی در نقاط مختلف استان است.

وی با بیان اینکه بارش‌ها در مناطق مختلف لرستان از شدت و میزان متفاوتی برخوردار بوده است، افزود: اطلاعات ایستگاه‌های سینوپتیک و باران‌سنجی استان حاکی از توزیع مکانی متفاوت بارندگی‌ها در شهرستان‌ها و مناطق مختلف لرستان است.

مدیرکل هواشناسی لرستان با تأکید بر اهمیت پایش مستمر وضعیت جوی و ثبت میزان بارندگی‌ها تصریح کرد: داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نقش مهمی در ارزیابی عملکرد سامانه‌های بارشی، بررسی وضعیت منابع آبی و مدیریت مخاطرات ناشی از بارش‌ها دارند.

بر اساس آمار ثبت‌شده اداره کل هواشناسی لرستان، میزان بارندگی در بازه زمانی ۵۴ ساعته مورد بررسی در ایستگاه‌های مختلف استان متفاوت بوده و اطلاعات مربوط به خرم‌آباد، بروجرد، کوهدشت، الیگودرز، پلدختر، دورود، الشتر، نورآباد، ازنا، رومشکان، سراب‌دوره، معمولان، ایمان‌آباد، سیلاخور، سپیددشت، ریمله و شول‌آباد در این گزارش درج شده است.

این گزارش بر اساس داده‌های ثبت‌شده تا سات ۶:۳۰ صبح روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ تهیه شده و بیانگر وضعیت بارندگی استان در دوره زمانی یادشده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان بر ضرورت توجه به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی تأکید کرد و از شهروندان خواست با پیگیری اطلاعیه‌های رسمی، توصیه‌های ایمنی را در شرایط فعالیت سامانه‌های بارشی جدی بگیرند

برچسب ها: بارش باران ، لرستان
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