هشدار به تولیدکنندگان بخش کشاورزی در پی ناپایداری های جوی

بنابر پیش بینی اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص بارش های سنگین در سطح استان و شهرستان و صدور هشدارهای لازم راجع به خسارت های احتمالی آن ، ضمن شکرگزاری به مناسبت بارش رحمت الهی تمهیدات لازم را جهت مقابله با حوادث احتمالی اندیشیده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیرکل جهادکشاورزی استان  به دامداران ، عشایر ، زنبورداران ،‌ گلخانه داران ، شیلات داران ، بهره برداران و تولیدکنندگان و فعال سراسر استان در حوزه های تولیدی هشدار داد: عشایر و دامداران  از چرای دامهای خود در کنار رودخانه ها و مسیل ها خودداری نموده ، زنبوردارانی که احتمالن کندوها و کلنی های زنبورهای عسل آنان بیرون از روستاها و بیرون از مکان های گرم و احیانن در جاهای غیرمطمئن هستند نسبت به ایجاد شیارهای لازم جهت عبور مطمئن آب سیلاب از کنار مکان های استقرار کندوها و کلنی های زنبور عسل خود اقدام نموده و کندوهای خود را به مکان های غیر برف گیر انتقال بدهند ،

گلخانه داران فعال نسبت به استحکام پوشش گلخانه های خود دقت نموده و مرتباً برف های بارش شده بر روی سقف گلخانه های خود را به پایین و دور از اسکلت گلخانه ها انتقال بدهند ،‌ شیلات داران نسبت به تنظیم دریچه های ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهیان خود اقدامات لازم را جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی مبذول نمایند.

برچسب ها: کشاورزی‌ ، هواشناسی ، هشدار ، سیل و آبگرفتگی
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