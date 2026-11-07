هشدار به تولیدکنندگان بخش کشاورزی در پی ناپایداری های جوی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیرکل جهادکشاورزی استان به دامداران ، عشایر ، زنبورداران ،‌ گلخانه داران ، شیلات داران ، بهره برداران و تولیدکنندگان و فعال سراسر استان در حوزه های تولیدی هشدار داد: عشایر و دامداران از چرای دامهای خود در کنار رودخانه ها و مسیل ها خودداری نموده ، زنبوردارانی که احتمالن کندوها و کلنی های زنبورهای عسل آنان بیرون از روستاها و بیرون از مکان های گرم و احیانن در جاهای غیرمطمئن هستند نسبت به ایجاد شیارهای لازم جهت عبور مطمئن آب سیلاب از کنار مکان های استقرار کندوها و کلنی های زنبور عسل خود اقدام نموده و کندوهای خود را به مکان های غیر برف گیر انتقال بدهند ،

گلخانه داران فعال نسبت به استحکام پوشش گلخانه های خود دقت نموده و مرتباً برف های بارش شده بر روی سقف گلخانه های خود را به پایین و دور از اسکلت گلخانه ها انتقال بدهند ،‌ شیلات داران نسبت به تنظیم دریچه های ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهیان خود اقدامات لازم را جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی مبذول نمایند.