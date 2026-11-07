باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طالش‌سرا؛ قصه سبز رامسر + فیلم

روستای طالش سرا، در شهرستان رامسر استان مازندران، جایی است که طبیعت، خود را به زیباترین شکل بازنمایی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترکیب بی‌نظیر مه، جنگل‌های انبوه و مردم خونگرم محلی، طالش‌سرا را به مقصدی تبدیل کرده که فراتر از یک روستا، یک آرامش مطلق است.

مطالب مرتبط

روستاي پايکوهي برغان يک روز دعوت به طبيعت

ضرورت توجه به ظرفيت روستاها براي جذب طبيعت‌گردان

طالش‌سرا؛ قصه سبز رامسر + فیلم
young journalists club

سفر یک روزه به دل بهار!

پربیننده‌ترین‌ها
پیامد‌های ال نینو به ایران رسید + فیلم
۹۰۰

پیامد‌های ال نینو به ایران رسید + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
آسمان ایران، قتلگاه هواگردهای دشمن + فیلم
۸۷۷

آسمان ایران، قتلگاه هواگردهای دشمن + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم
۸۰۸

سلام از سنگال به قهرمانان ایران + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تیراندازی مرگبار در شهر کراکوف در لهستان + فیلم
۷۸۹

تیراندازی مرگبار در شهر کراکوف در لهستان + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
وضع زندگی مردم غزه در فصل بارش و سرما + فیلم
۷۸۰

وضع زندگی مردم غزه در فصل بارش و سرما + فیلم

۱۶ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha