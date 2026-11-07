بارندگی شدید راه ارتباطی و برق ۵۶ روستای الیگودرز را قطع کرد

فرماندار ویژه الیگودرز گفت: بارندگی‌های مستمر و وقوع رانش زمین در شهرستان از شب گذشته تاکنون راه ارتباطی ۵۰ روستا در بخش‌های ذلقی و زز و ماهرو را با اختلال مواجه کرده و سقوط تیر‌های برق نیز موجب قطع شبکه برق ۶ روستا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مهدی اداوی روز شنبه اظهار کرد: محور شول‌آباد به دهستان ماهرو بر اثر رانش زمین مسدود شده و عوامل راهداری برای بازگشایی این مسیر در حال تلاش هستند.

اداوی با اشاره به اینکه مسیر ارتباطی ۵۰ روستای بخش‌های ذلقی و زز و ماهرو به علت رانش زمین و بارش‌های شدید مسدود شده است، افزود: احداث جاده موسوم به «حرم تا حرم» به‌عنوان مسیر جایگزین و ایمن اهمیت ویژه‌ای دارد تا مشکلات تردد اهالی این منطقه در فصل سرد سال برطرف شود.

فرماندار ویژه الیگودرز همچنین از سقوط سه تیر برق در محور شول‌آباد به روستا‌های گلی‌چاس، ورگ، زیبا و بنگ در پی بارندگی‌های شب گذشته تاکنون خبر داد و اظهار کرد: این حادثه موجب قطع برق در مناطق مذکور شد و تلاش نیرو‌های شرکت توزیع برق برای رفع مشکل و وصل مجدد برق ادامه دارد.

اداوی عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی برق ۶ روستا در بخش زز و ماهرو نیز به علت بارندگی‌های شب گذشته تاکنون قطع شده همچنین زیرگذر خمه به دلیل مسائل ایمنی و آبگرفتگی شدید تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گفته وی شهروندان باید برای تردد از مسیر جایگزین محور اصلی الیگودرز – خمین استفاده کنند.

وی با اشاره به بارش برف در گردنه گله‌بادوش و تداوم بارندگی‌ها و برودت هوا گفت: مدارس بخش‌های زز و ماهرو در تمامی مقاطع و مدارس روستایی شهرستان در نوبت‌های صبح و عصر امروز تعطیل هستند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بارش باران ، لرستان
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