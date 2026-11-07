خودرو‌های فرسوده نباید به صورت مجدد مورد استفاده قرار بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سجاد خسروی، رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه تلویزیونی گفت: خودروها و همچنین موتورسیکلت‌های فرسوده نباید به چرخه ترافیک شهری بازگردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ترافیک شهری ، پلیس راهور ، راهنمایی و رانندگی
خبرهای مرتبط
پلیس شایعه تغییر شرایط تعویض پلاک را رد کرد
آمار کل تصادفات کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۴٠۵ + فیلم
تفاوت نوع رانندگی در روز بارانی و روز عادی + فیلم
آمار فوتی‌ها در تصادفات پایتخت به علت عدم توجه به جلو + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکایت پلیس از محمد قدیری ابیانه در دادسرای فرهنگ و رسانه
بارش باران در محور‌های مواصلاتی ۲۰ استان کشور
تداوم عملیات هلال احمر در ۱۴ استان متاثر از پدیده جوی؛ انتقال ۹۴نفر از شهروندان به مناطق امن
آخرین اخبار
بارش باران در محور‌های مواصلاتی ۲۰ استان کشور
تداوم عملیات هلال احمر در ۱۴ استان متاثر از پدیده جوی؛ انتقال ۹۴نفر از شهروندان به مناطق امن
شکایت پلیس از محمد قدیری ابیانه در دادسرای فرهنگ و رسانه
تهران با ۱۱ نقطه اتصال به شبکه ریلی حومه‌ای متصل می‌شود
فعال رسانه‌ای و مدیر سابق صداوسیما برای ارائه مستندات مطالب ادعایی احضار شد
روایت یک ادعای بی‌اساس درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان
پوشش عملیاتی ۱۵ نقطه آب‌گیر و روان‌سازی ترافیک در منطقه ۸
استاندار تهران: برنامه‌ای برای تعطیلی عمومی مدارس و ادارات نداریم
مشکلات سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک برطرف شده است
آمار تلفات تصادفات در شهریور ماه ۱۰ درصد کاهش یافت
روش برداشت ۵۰۰ هزار تومان اعتبار افزایش کالابرگ اعلام شد
طرح ادعای کذب حمید رسایی با انتشار یک فایل صوتی از زندان
کیفرخواست دو عضو باقی‌مانده باند سرقت‌های مسلحانه تهران صادر شد
اطلاعیه شماره یک هلال‌احمر درباره بارش‌های سیل‌آسا در ۸ استان کشور
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با لینک‌های جعلی کالابرگ
حکم اعدام عنصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم اجرا شد
پلیس شایعه تغییر شرایط تعویض پلاک را رد کرد
سازش در ۴۵ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف / ۸۰۰ پرونده قصاص به صلح و سازش ختم شد
کاهش ۱۰ درصدی تلفات تصادفات در شهریور ماه
پاکسازی مسیرهای معیشتی از دست سارقان و محتکران
منع بازگشت خودرو‌های فرسوده به چرخه ترافیک + فیلم
هشدار پلیس راهور به رانندگان درباره سفر در روز‌های برفی و بارانی
تفاوت نوع رانندگی در روز بارانی و روز عادی + فیلم
هشدار قرمز بارش در ارتفاعات تهران و افت محسوس دما در سراسر استان
علت عدم واریز افزایش کالابرگ در آبان چیست؟