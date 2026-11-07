باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه آمریکا با صدور هشداری امنیتی اعلام کرد تحولات امنیتی جاری در منطقه ممکن است به‌طور مستقیم بر برنامه پرواز‌ها و سفر‌های هوایی تأثیر بگذارد.

این وزارتخانه بر ضرورت پیگیری مستمر آخرین تحولات امنیتی و رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح تأکید کرده است.

وزارت خارجه آمریکا همچنین از شهروندان این کشور خواسته است برای اطلاع از زمان‌بندی پرواز‌ها و تغییرات احتمالی، مستقیماً با شرکت‌های هواپیمایی تماس بگیرند و با توجه به خطرات موجود، نهایت احتیاط را به عمل آورند.

منبع: الجزیره