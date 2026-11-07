باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مبارکی اظهار کرد: خط‌کشی راه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، نقش مؤثری در هدایت صحیح وسایل نقلیه، به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی ایفا می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، طی هفت ماه سال جاری عملیات خط‌کشی در سطح ۳۲۰۰ کیلومتر از محورهای ارتباطی استان اجرا شده است تا با بهبود علائم افقی راه‌ها، زمینه تردد ایمن‌تر کاربران جاده‌ای فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های ارتباطی استان بیان کرد: با توجه به حجم تردد در محورهای مواصلاتی و اهمیت نگهداری مستمر راه‌ها، اجرای عملیات خط‌کشی و بهسازی علائم ایمنی به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.

مبارکی در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از جان کاربران جاده‌ای و ارتقای سطح ایمنی راه‌ها از اولویت‌های اصلی مجموعه راهداری است و در این راستا تلاش می‌شود با اجرای اقدامات پیشگیرانه، بهسازی و نگهداری مستمر زیرساخت‌های جاده‌ای، شرایط مناسب‌تری برای تردد هم‌استانی‌ها و مسافران در محورهای مواصلاتی فراهم شود.

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