باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه بی‌بی‌سی گزارش داد سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه، دقایقی پس از آنکه سنا به برکناری او رأی داد، در پی بحران مالی سراسری ناشی از فروپاشی بانک «اونو»، در حبس خانگی قرار گرفت.

سیلویا مارگاریتا گونزالس وستر، دادستان پرونده، اعلام کرد قرار است رئیس‌جمهور برکنارشده روز شنبه برای پاسخ‌گویی درباره اتهام‌های نقض اعتماد، اعمال نفوذ و سوءاستفاده از منابع مالی مورد بازجویی قرار گیرد.

باسیلیو نونیز، رئیس سنا، نیز اعلام کرد پنیا به دلیل «قصور در انجام وظایف» مجرم شناخته شده است.

این بازداشت پس از استیضاح پنیا صورت گرفت؛ بحرانی که در پی فروپاشی بانک دیجیتال بزرگ اونو آغاز شد و حدود سه میلیون سپرده‌گذار را از دسترسی به پس‌انداز‌ها و مستمری‌های خود محروم کرد و به اعتراض‌های گسترده مردمی در سراسر پاراگوئه انجامید.

منبع: آناتولی