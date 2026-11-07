مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی برای افزایش آمادگی مقابله با آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت این اداره کل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جباری مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، گفت: با توجه به بارندگی‌های مطلوب امسال و افزایش پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از حریق و حفاظت از مناطق حساس استان با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: به‌روزرسانی برنامه جامع مدیریت حریق، شناسایی نقاط مستعد آتش‌سوزی، تشکیل تیم واکنش سریع، هماهنگی برای به‌کارگیری آتش‌بان در مناطق بحرانی، برگزاری مانورهای آموزشی و افزایش گشت و پایش محیط‌بانان و کارشناسان از جمله اقدامات انجام‌شده است.

جباری با اشاره به تقویت زیرساخت‌ها و امکانات مقابله با حریق اظهار کرد: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید و توزیع تجهیزات اطفای حریق در مناطق بحرانی هزینه شده است. 

وی افزود:استقرار یک دستگاه کانکس سیار اطفای حریق در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه، خرید پهپاد مجهز به دوربین، احداث آتش‌بُر در برخی مناطق و تجهیز دهیاران و شوراهای روستایی به وسایل اطفای حریق نیز از دیگر اقدامات صورت‌گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: جلب مشارکت دهیاران، تشکل‌های زیست‌محیطی، نیروهای مردمی و بسیج و همچنین هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در پیشگیری و مقابله سریع با آتش‌سوزی دارد. این اداره کل نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حفاظت از مناطق تحت مدیریت را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع:محیط زیست

برچسب ها: اطفای حرق ، محیط زیست
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