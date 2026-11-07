به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی، وزش باد شدید و گرد و خاک از امشب تا روز دوشنبه در استان پیش‌بینی می‌شود و از دوشنبه نیز بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در مناطق شمالی استان، دور از انتظار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌های هواشناسی، افزایش گرادیان فشار در منطقه به‌ویژه برای امروز و فردا پیش‌بینی می‌شود و از اواخر وقت امشب تا روز دوشنبه بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد.

او افزود: وزش باد و گرد و خاک از سمت غرب استان آغاز می‌شود و طی فردا در غالب نقاط استان گسترش می‌یابد که در مناطق مستعد می‌تواند باعث کاهش دید افقی شود.

لطفی بیان کرد: به‌طور متناوب در طول هفته جاری افزایش ابر در استان پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه نیز احتمال بارش‌های پراکنده، به‌ویژه در نوار شمالی استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی تصریح کرد: دمای هوا امروز و فردا تغییر قابل ملاحظه‌ای در سطح استان نخواهد داشت.

او ادامه داد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین ایستگاه استان گزارش شد و دهسلم نهبندان نیز روز گذشته با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه بود.

لطفی اظهار کرد: تغییرات دمای مرکز استان در شبانه‌روز گذشته بین ۸ و ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شده است.

او افزود: روز گذشته بارش‌ها به‌صورت پراکنده در سطح استان ادامه داشت و گزیک از توابع شهرستان درمیان با ثبت ۱۴ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ایستگاه‌های اسدیه، آرین‌شهر و چاه‌نو نیز بارش‌هایی کمتر از ۱ میلی‌متر ثبت شده است.

برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا
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