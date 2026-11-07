باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان گفت: در حادثه واژگونی اتوبوس در محور بندرعباس به حاجی آباد، ۳۶ نفر مصدوم شدند.

دکتر یاسر خوانچه‌مهر در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه این اتوبوس از بندرعباس به مقصد یزد در حرکت بود افزود: این حادثه شامگاه ۱۵ آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۵۱ دقیقه، در مسیر بندرعباس به حاجی‌آباد، حدود ۲ کیلومتر پس از پمپ بنزین سیب و محدوده دوربرگردان پمپ المهدی رخ داد که در پی آن ۳۶ نفر مصدوم شدند.

وی اضافه کرد: پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات این مرکز، با توجه به نوع حادثه و در راستای تسریع در امدادرسانی و انتقال مصدومان، ۶ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس جاده ای پایگاه‌های جاده ای گنو، ایسین، سیاهو، قطب‌آباد، تازیان و شهری شهرک توحید، همچنین چهار دستگاه آمبولانس واحدهای امداد و نجات هلال احمر از پایگاه های دوراهی فین، تنگه زاغ، ستاد، شهید حقانی، در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند و هم‌زمان یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس نیز برای پشتیبانی از عملیات و تسهیل انتقال مصدومان به محل حادثه اعزام شد

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با تشریح روند انتقال مصدومان اظهار کرد: پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه درمانی، از مجموع ۳۶ مصدوم این حادثه، ۲۹ نفر توسط آمبولانس‌ها واتوبوس آمبولانس اورژانس و هفت نفر مصدوم نیز توسط ناوگان هلال‌احمر جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی تر به بیمارستان‌های شهید محمدی، خلیج فارس، صاحب‌الزمان (عج) و سیدالشهدا (ع) بندرعباس انتقال یافتند.

دکتر خوانچه‌مهر ضمن قدردانی از تلاش و حضور به‌موقع کارشناسان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی و واحد امداد و نجات هلال احمر مشارکت‌کننده در این حادثه، هماهنگی، آمادگی و تلاش جمعی این نیروها را در مدیریت صحنه، ساماندهی عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان را قابل تقدیر دانست.

وی ادامه داد: علت این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.