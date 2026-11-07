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 طرح تغییر رژیم محقق شد، اما در آمریکا! + فیلم

دیوید هرست، از بنیانگذاران و سردبیر میدل ایست آی، با کنایه‌ای تلخ به تحولات سیاسی آمریکا نوشت: هدف «تغییر رژیم» که نتانیاهو و رئیس موساد در ذهن ترامپ پروراندند، پس از نُه ماه محقق شد؛ اما نه در تهران.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوید هرست، یکی از بنیانگذاران و سردبیر میدل ایست آی گفت: نُه ماه طول کشید، اما سرانجام تغییر رژیم محقق شد. نه ماه پس از آنکه نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و دیوید بارنیا رئیس موساد این فکر را در ذهن ترامپ انداختند که تغییر رژیم امکان‌پذیر است. اکنون این هدف تحقق یافته است.

تنها تفاوت آنچه رخ داده با طرحی که این سه نفر با یکدیگر طراحی کرده بودند، این است که: تغییر رژیم در تگزاس، میشیگان، کانزاس، جورجیا، فلوریدا، کارولینای شمالی و کنگره آمریکا اتفاق افتاده است. اما افسوس که این تغییر در تهران رخ نداده است!

 

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