باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی، بازیکن سابق پرسپولیس در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست سرخپوشان برابر فجرشهید سپاسی در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: متاسفانه روز خوب پرسپولیس نبود. فجری‌ها در نیمه اول از عمق دفاع و پشت خط هافبک پرسپولیس استفاده کردند و توانستند به گل برسند. آنها در نیمه دوم هم روی حرکت ترکیبی و کانال کناری توانستند گل دوم را بزنند.

او افزود: پرسپولیس می‌خواست از کانال کناری فجر حرکت کند و اکثر تیم‌ها این موضوع را فهمیدند و می‌آیند کانال کناری سمت چپ پرسپولیس را ازطریق بازیکنان خوب و یا برتری عددی خود می‌بندند. این مدل پرسپولیس به صورتی نیست که تارتار بخواهد با سیستم ۴-۴-۲ خطی بازی کند، چون با این سیستم شما برتری عددی را در میانه زمین از دست می‌دهید و ۲ هافبک وسط شما هم باید خیلی خوب باشند و یکی از مهاجمان باید به عقب بیاید و کمک کند و این اتفاقات در پرسپولیس نیفتاده بود و در نهایت متاسفانه بازی را واگذار کردند.

آشتیانی درباره اینکه پرسپولیس بعد از دریافت گل برنامه‌ای ندارد، بیان کرد: بله، بازیکنان پرسپولیس بی دقت بودند و توپ را سریع از دست می‌دادند و راهکار نداشتند که از دفاع فجر عبور کنند. از آن طرف، کادر فنی فجر هم بازیکنان جوان را به داخل زمین آورد و بازیکنانی مثل نخودکار سابقه بازی در تیم‌های پایه تهران را دارند و بازیکنان خوبی هستند. فجری‌ها با جوانگرایی که کردند بازی را از پرسپولیس گرفتند.

بازیکن سابق پرسپولیس گفت: من فکر می‌کنم فشار هواداران هم بر روی بازیکنان پرسپولیس زیاد است و به طور کامل هواداران از تیم خود قهرمانی می‌خواهند و برایشان چیز دیگری مهم نیست و به محض اینکه سوت آغاز مسابقات لیگ برتر زده می‌شود از تیم خود قهرمانی می‌خواهند. تارتار هفته قبل بیان کرد که برنامه ۳ ساله برای قهرمانی باید داشته باشیم که این حرف برای هواداران پرسپولیس قابل قبول نبود و عملا بازی با فجر شهید سپاسی هم عقب افتادند جو استادیوم هم به ضررشان بود.

او درباره اینکه ساختار دفاعی پرسپولیس در زمان دریافت گل‌ها را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بله، علاوه بر خط دفاع باید خط هافبک پرسپولیس هم در نظر بگیریم که یک باره هافبک‌های این تیم جلوی خط دفاع را خالی می‌کنند و این اتفاقات برای سرخپوشان می‌افتد که فضای بین دفاع و هافبک خالی می‌شود و حریفان هم از آن استفاده می‌کنند.

آشتیانی درباره اینکه عملکرد لطیفی فر و پور علی در خط هافبک را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: به نظرم این ۲ بازیکن عملکرد خوبی در پرسپولیس ندارند.

او درباره اینکه به نظرش نباید پرسپولیس یک پلی میکر و هافبک بازیساز داشته باشد، گفت: اصلا مدل بازی پرسپولیس به صورتی نیست که به پلی میکر نیاز داشته باشد، چون این تیم دارد با سیستم ۴-۴-۲ خطی بازی می‌کند و در میانه زمین باید ۲ هافبک دفاعی بگذارد و هافبک بازیساز در میانه زمین نمی‌شود استفاده کرد.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه نبود خدابنده لو در میانه زمین پرسپولیس احساس می‌شود، گفت: بله، نبود خدابنده لو در وسط زمین خیلی به چشم می‌آید و سرخپوشان هافبک باکس ندارند و لطیفی فر و پور علی بازیکنان تخریبی هستند و سرخپوشان از وسط زمین نمی‌توانند در زمان حمله استفاده کنند.

آشتیانی درباره اینکه سرگیف مهاجم ازبکستانی باز هم نتوانست برای پرسپولیس گلزنی کند و موقعیت تک به تک را به راحتی از دست داد، بیان کرد: سرگیف اصلا خوب نبود و بازیکن خارجی باید فوق العاده برای پرسپولیس بازی کند مثل یاسر آسانی بازیکن استقلال که در هر بازی دارد برای این تیم گل می‌زند. اورونوف هم عملکرد خوبی نداشت و ۴ دریبل زد و هر ۴ دریبل را لو داد و به حریف داد. بیفوما هم خوب بسته بودند و پرسپولیسی‌ها نتوانستند از سمت راست استفاده کنند و محبی از سمت راست می‌توانست بهره ببرد، اما اصلا تکان نخورد.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد علی علیپور را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: علیپور هم اصلا سرحال نبود و در کل پرسپولیس خوب بازی نکرد و بازیکنان در بازپس گیری توپ خوب عمل نکردند.

او درباره اینکه به نظرش به پرسپولیس می‌شود امیدوار بود یا نه! گفت: پرسپولیس تنها تیم پولدار در فوتبالمان است و هر چه بازیکن بوده خریدند و همه چیز در اختیارشان بوده است. اگر بخواهند به فجر شهید سپاسی در تهران ببازند دیگر حرفی باقی نمی‌ماند.