باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه ان‌بی‌سی نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد برخی از مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، معتقدند او برای اجرای یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه ایران، تنها یک فرصت هشت‌هفته‌ای در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه دموکرات‌ها در ماه ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را به دست بگیرند، تصمیم ترامپ برای تشدید درگیری با ایران می‌تواند به آغاز تحقیقات و تصویب قطعنامه‌ای با هدف مطالبه پایان دادن به خصومت‌ها منجر شود.

به گفته برخی مقام‌های آمریکایی، ترامپ مجبور است طی هفته‌های آینده دستور ازسرگیری حملات را صادر کند.

ان‌بی‌سی نیوز در گزارش خود از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، به‌عنوان یکی از حامیان گسترش عملیات نظامی نام برده است.

بر اساس این گزارش، هگست بن‌بست کنونی را ناشی از موضع مقام‌هایی می‌داند که در ماه آوریل ترامپ را متقاعد کردند حملات را متوقف کند و با تهران به تفاهم‌نامه‌ای دست یابد. به گفته منابع این شبکه، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور آمریکا، از جمله این مقام‌ها هستند.

ان‌بی‌سی نیوز گزارش داد اگرچه هگست همچنان معتقد است آمریکا به یک عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی نیاز دارد، برخی دیگر از مشاوران ترامپ بر این باورند که چنین اقدامی تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح را تضعیف خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه پیش‌تر اعلام کرده بود در رایزنی‌های میان واشنگتن و تهران برای پایان دادن به درگیری‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

در همین حال، شبکه فاکس‌نیوز در گزارشی مدعی شد آمریکا در حال بررسی ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران در روز ۹ نوامبر است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن، توقف فوری درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، پیش‌بینی شده بود.

با این حال، آمریکا در بامداد هشتم ژوئیه حملات گسترده خود علیه ایران را از سر گرفت و مدعی شد تهران توافق‌های مربوط به تنگه هرمز را نقض کرده است. حدود ۲۵ درصد تجارت جهانی نفت و نزدیک به ۲۰ درصد تجارت گاز طبیعی مایع از این تنگه عبور می‌کند.

پس از آن، دولت آمریکا عملاً از تغییر رویکرد خود و فاصله گرفتن از استفاده گسترده از نیروی نظامی علیه ایران خبر داد و تلاش برای تحت فشار قرار دادن اقتصادی جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌ها را در دستور کار قرار داد.

منبع: تاس