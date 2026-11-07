باشگاه خبرنگاران جوان - دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵، تعداد پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی و بادی استان به ۲ هزار و ۲۱۷ پروژه با ظرفیت مجموع ۱۸۸ مگاوات رسیده است.

او افزود: برای اجرای این پروژه‌ها حدود ۶۰۰ هکتار زمین پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه خراسان جنوبی برای توسعه انرژی‌های پاک و بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاران است.

دادگر بیان کرد: تاکنون برای ۳ هزار و ۵۵۱ پروژه مجوز سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) صادر شده و ۱ هزار و ۲۱ پروژه نیز به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است؛ همچنین ۲ هزار و ۲۱۷ پروژه با ظرفیت مجموع ۱۸۸ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و به شبکه برق متصل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نیاز برق استان، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری زیرساختی، تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در دوره‌های اوج مصرف را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: تسهیل روند اجرای طرح‌ها، پیگیری مراحل اخذ مجوز و اتصال به شبکه و همکاری با سرمایه‌گذاران، از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی خراسان جنوبی است.

منبع: روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی