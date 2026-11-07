باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پی بارش باران در شهر الیگودرز، تعدادی از معابر شهری دچار آبگرفتگی شدند و تجمع آب در سطح خیابان‌ها و مسیر‌های تردد، مشکلاتی را برای شهروندان و رانندگان به وجود آورد.

این وضعیت بار دیگر ضرورت توجه جدی به وضعیت شبکه هدایت آب‌های سطحی، لایروبی کانال‌ها و جوی‌های شهری و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را یادآور می‌شود؛ موضوعی که با هر بارندگی خود را به شکل آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شهری نشان می‌دهد.

آبگرفتگی خیابان‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی، می‌تواند زمینه‌ساز بروز حوادث رانندگی، آسیب به خودرو‌ها و دشواری تردد عابران پیاده شود؛ به‌ویژه برای سالمندان، کودکان و افرادی که ناچارند از مسیر‌های آب‌گرفته عبور کنند

انتظار می‌رود شهرداری الیگودرز با بررسی نقاط مستعد آبگرفتگی، پاک‌سازی مسیر‌های انتقال آب، رفع انسداد جوی‌ها و اجرای اقدامات زیرساختی و پیشگیرانه، برای جلوگیری از تکرار این مشکلات اقدام کند.