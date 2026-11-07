باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی‌اصغر زارع، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا، با اشاره به ورود کشور به فصل سرما و احتمال بارش برف و باران در روز‌های پیش‌رو بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، نسبت به افزایش مخاطرات ترافیکی در محور‌های مواصلاتی هشدار داد و بر ضرورت آماده‌سازی فنی خودرو‌ها و رعایت الزامات رانندگی ایمن پیش از آغاز سفر‌های زمستانی تأکید کرد.

سرهنگ زارع با بیان اینکه لغزندگی سطح راه، یخ‌زدگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش میدان دید از مهم‌ترین عوامل افزایش احتمال وقوع تصادفات در فصل سرما هستند، اظهار کرد: تغییر شرایط جوی، ضریب اصطکاک میان لاستیک و سطح راه را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی، مسافت توقف خودرو افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، کاهش میدان دید و ناتوانی راننده در تشخیص به‌موقع موانع و مخاطرات مسیر، احتمال بروز تصادفات زنجیره‌ای و خروج وسایل نقلیه از مسیر را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از حوادث زمستانی باید پیش از آغاز سفر و از طریق اطمینان از سلامت فنی وسیله نقلیه انجام شود، افزود: بررسی عمق آج و سلامت دیواره لاستیک‌ها، تنظیم باد بر اساس توصیه کارخانه سازنده و استفاده از لاستیک‌های زمستانی در مناطق سردسیر و برف‌گیر از جمله اقدامات ضروری است. همچنین رانندگان باید از عملکرد صحیح برف‌پاک‌کن‌ها، استفاده از مایع شیشه‌شوی متناسب با دمای زیر صفر و سلامت سیستم روشنایی خودرو شامل چراغ‌های جلو، عقب، مه‌شکن، ترمز و راهنما اطمینان حاصل کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: همراه داشتن زنجیر چرخ متناسب با نوع خودرو، جعبه کمک‌های اولیه، چراغ‌قوه، لباس گرم و مثلث هشداردهنده از ملزومات سفر در فصل سرماست. رانندگان به‌ویژه هنگام تردد در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر باید از نحوه نصب زنجیر چرخ آگاهی داشته باشند و در صورت اعلام الزامات ترافیکی یا ضرورت استفاده از آن متناسب با شرایط راه، بدون تجهیزات موردنیاز وارد این محور‌ها نشوند.

سرهنگ زارع با تشریح الزامات رانندگی در جاده‌های برفی و یخ‌زده تصریح کرد: کاهش سرعت متناسب با وضعیت سطح راه و شرایط جوی، افزایش فاصله طولی با وسیله نقلیه جلویی و پرهیز از ترمزگیری ناگهانی، شتاب‌گیری شدید و تغییر مسیر‌های سریع، از اصول اساسی کنترل وسیله نقلیه در شرایط لغزندگی است. همچنین سبقت‌های غیرضروری در محور‌های برفی و مه‌آلود، به دلیل محدودیت دید و کاهش چسبندگی لاستیک‌ها، می‌تواند احتمال برخورد و انحراف خودرو را به‌طور جدی افزایش دهد.

وی در ادامه با اشاره به مخاطرات رانندگی در شرایط مه‌گرفتگی گفت: در چنین شرایطی استفاده از نور پایین به‌جای نور بالا ضروری است؛ زیرا تابش نور بالا و بازتاب آن از ذرات مه، موجب اختلال در دید راننده می‌شود. استفاده از چراغ مه‌شکن در شرایط مقتضی، کاهش سرعت و حفظ فاصله ایمن با سایر وسایل نقلیه نیز باید در دستور کار رانندگان قرار گیرد. همچنین در صورت کاهش شدید میدان دید، رانندگان باید از ادامه حرکت خودداری کرده و پس از انتقال خودرو به محلی امن و خارج از مسیر تردد، تا بهبود شرایط جوی منتظر بمانند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی از سوی سایر کاربران ترافیک خاطرنشان کرد: عابران پیاده در شرایط مه‌آلود و تاریکی هوا باید از گذرگاه‌های مجاز عبور کنند و با استفاده از لباس‌های روشن یا دارای نوار‌های بازتابنده، امکان رویت خود از سوی رانندگان را افزایش دهند. موتورسواران نیز باید از کلاه ایمنی استاندارد و پوشش متناسب با شرایط جوی استفاده کنند و در مسیر‌های لغزنده از ترمزگیری، شتاب‌گیری و تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزند.

سرهنگ زارع در پایان با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی و مسئولیت‌پذیری رانندگان در کاهش سوانح زمستانی گفت: با توجه به احتمال بارش برف و باران در روز‌های پیش‌رو، ضروری است هموطنان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی اطلاع کسب کنند، سلامت فنی خودرو و تجهیزات زمستانی را مورد بررسی قرار دهند و زمان و مسیر سفر خود را متناسب با شرایط جوی برنامه‌ریزی کنند. رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از رفتار‌های پرخطر رانندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از تصادفات و تأمین ایمنی تردد در فصل سرما دارد.