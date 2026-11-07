دانشگاه ارومیه در سومین دوره ارزیابی خدمات‌دهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری، رتبه نخست کشور را به دست آورد

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش خبرنگار ما به نقل از  روابط عمومی دانشگاه ارومیه،طی سومین جلسه ارزیابی خدمات‌دهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری، که به ریاست دکتر سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، و با حضور برخی از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاههای کشور، به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد،، گزارشی از روند بررسی و ارزیابی اقدامات انجام‌شده در دانشگاه‌های سطح اول کشور ارائه کرد.

بر اساس نتایج این ارزیابی، دانشگاه ارومیه موفق شد رتبه یک کشور را از منظر امنیت سایبری کسب کند.

این رتبه‌بندی در چارچوب «طرح رتبه‌بندی خدمات‌دهندگان فضای مجازی» انجام شده و خدمات‌دهندگان فضای مجازی را در پنج سطح مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

کسب رتبه نخست دانشگاه ارومیه در این ارزیابی، بیانگر جایگاه این دانشگاه در حوزه امنیت سایبری و توجه به ارتقای سطح حفاظت و ایمنی زیرساخت‌ها و خدمات فضای مجازی دانشگاه است.

منبع : دانشگاه ارومیه

برچسب ها: امنیت سایبری ، کسب رتبه نخست کشور
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