باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست تخصصی «حفاظت از آموزش در برابر حملات متخاصمانه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی» با حضور سخنگوی دولت، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت استراتژیک حوزه آموزش، گفت: آموزش یکی از بالاترین و مهم‌ترین حقوق طبیعی یک انسان است که در هیچ شرایطی نباید از آن چشم‌پوشی کرد. این حق، حتی از امکانات حیاتی نظیر آب و غذا نیز با اهمیت‌تر است، چرا که تأثیری پایدارتر و بنیادین‌تر بر زندگی انسان دارد.

وی با تبیین رابطه میان آموزش و کیفیت زندگی، افزود: رشد فردی، سلامت جسمی، سلامت روحی و در نهایت رفاه و آسایش یک انسان، مستقیماً به میزان سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش بستگی دارد. به عبارت دیگر، آموزش اساس تمامی این مولفه‌هاست و تمامی آن‌ها محصول فرآیندهای یاددهی و یادگیری هستند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اولویت‌های دولت حاضر، تصریح کرد: توجه به توسعه آموزشی و تقویت ساختارهای خانواده در برنامه‌های اجرایی دولت، با هدف ایجاد اثرات پایدار در آینده کشور دنبال می‌شود.

خسارت‌های غیرقابل جبران آموزشی

وزیر آموزش و پرورش با استفاده از استعاره‌ای در توصیف آسیب به روند رشد دانش‌آموزان، اظهار کرد: تعطیلی مدارس و بحران‌های آموزشی مانند نهالی است که در نبود آب و مواد مغذی، نحیف شده و رشد خود را از دست می‌دهد. اگر فرصت تربیت یک انسان را از دست بدهیم، با خسارتی روبه‌رو هستیم که حتی نمی‌توان آن را با میلیاردها دلار ارزش‌گذاری کرد؛ زیرا این خسارت‌ها ماهیت غیرقابل بازگشت دارند.

وی افزود: در زمان جنگ، حواس دولت‌ها باید به این حوزه باشد تا از فروپاشی فرآیند تربیت جلوگیری کند.

مدیریت بحران و چارچوب‌های جدید آموزشی

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت حاضر، از صدور مصوبات جدید برای تعریف چارچوب‌های مشخص در شرایط تعطیلی مدارس خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل‌های جدید، هیچ‌گاه آموزش و پرورش بدون مجوز مستقیم وزیر، تعطیل نخواهد شد. این چارچوب‌ها با همکاری دکتر مومنی و با هدف مدیریت آموزش در شرایط جنگی تدوین و ابلاغ شده است.

وی همچنین با اشاره به بازسازی زیرساخت‌ها افزود: در پی آسیب‌های وارده در مناطق جنگی، با همت خیرین، ۱۲۸۸ واحد آموزشی آسیب‌دیده بازسازی و به چرخه آموزش بازگردانده شد.

آسیب‌های روانی و نقش خانواده

وزیر آموزش و پرورش در تحلیل ابعاد مختلف بحران، به سه محور «اخلال در فرایندها»، «نقش خانواده» و «آسیب‌های روانی» اشاره کرد. وی اظهار کرد: تعطیلی مدارس باعث مهاجرت، جابجایی و ایجاد اضطراب در میان خانواده‌ها می‌شود. اگرچه با کلاس‌های جبرانی تلاش‌هایی صورت گرفته، اما هیچ جایگزینی برای آموزش حضوری وجود ندارد.

وی همچنین بر اهمیت نقش مادران و بانوان در همبستگی با مدرسه تأکید کرد و گفت: بدون همبستگی خانواده، خسارت‌های روانی و اجتماعی شدیدی به دانش‌آموزان وارد می‌شود که منجر به کاهش تمرکز، اضطراب و اختلال در سلامت روانی آن‌ها می‌گردد.

انتقاد شدید از سکوت نهادهای بین‌المللی در برابر جنایات جنگی

کاظمی با اشاره به حوادث فجیع رخ‌داده برای دانش‌آموزان در مناب و سایر مناطق، از رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان عامل اصلی این جنایات یاد کرد.

وی با ابراز انتقاد شدید از عملکرد نهادهای جهانی گفت: جنایت در میان دانش‌آموزان، فجیع‌ترین واقعه در تاریخ بشریت است. با این حال، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری در برابر این جنایات جنگی سکوت کرده‌اند. در حالی که کودکان فلسطین و دانش‌آموزان ما قربانی این ستم‌ها می‌شوند، این نهادها وظیفه خود را در محکمه حقوقی انجام نمی‌دهند.

وی افزود: در برابر این بی‌رحمی‌ها، تنها ملت ایران و ملت‌های آزاده هستند که همچون کوه در برابر ظلم ایستاده‌اند.

استمرار آموزش با تقویت زیرساخت‌های دیجیتال

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم جلوگیری از تکرار آسیب‌های ناشی از اتفاقاتی نظیر حوادث میناب و لامرد، اعلام کرد که دستورالعمل‌های جدیدی برای مدیریت آموزش در شرایط بحرانی طراحی شده است. وی گفت: «تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های آموزشی، با تحلیل وضعیت منطقه و از طریق مجوزهای لازم از شورای تأمین استان‌ها انجام می‌شود تا آسیب‌ها به حداقل ممکن برسد.

کاظمی در راستای این هدف، از تقویت زیرساخت‌های شبکه «شاد» خبر داد و افزود: با حمایت ریاست جمهوری، ۳۰۰ سرور به زیرساخت‌های شبکه شاد اضافه شد و ۱۰۰ سرور دیگر نیز در مسیر تکمیل است. این اقدام برای تضمین استمرار آموزش در شرایط بحرانی و استفاده از ظرفیت‌های آموزش مجازی صورت گرفته است.

سرعت در جبران خسارت‌های مادی

وی با اشاره به سرعت بالای بازسازی زیرساخت‌ها در پی بحران‌ها، اظهار کرد: در پی حوادث اخیر، ما با سرعت بسیار بالا خسارت‌های مادی را جبران کردیم؛ به طوری که از ۱۵ شهریور ماه، ۱۲۸۸ واحد آموزشی بازسازی شده و آماده بهره‌برداری هستند. این اقدامات با حمایت دولت و همکاری نهادهایی همچون سازمان تقویت نهاد خانواده و انجمن‌های اولیا و مربیان صورت گرفته است.

مستندسازی جنایات؛ سلاحی در میدان دیپلماسی

وزیر آموزش و پرورش در بخش مهم سخنان خود، راهکار مقابله با جنایات دشمن را در دو محور «مستندسازی» و «دیپلماسی» قرار داد.

وی گفت: ما باید تمام حوادث و خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ‌ها را به دقت مستندسازی کنیم. ایجاد یک بسته اطلاعاتی و روایی دقیق، به ما کمک می‌کند تا از طریق ظرفیت‌های دیپلماسی کشور، از حقوق ملت ایران و از حقوق کودکان معصوم در سطح جهان دفاع کنیم و به جهانیان نشان دهیم که پیامد قوانین و سازمان‌های موجود، این جنایات است.

کاظمی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان در میناب و لامرد، این حوادث را به عنوان خار در چشم دشمن» توصیف کرد و افزود: «این خون‌های پاک باید در حافظه تاریخی ملت ایران و جهان زنده بماند. استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای و دیپلماسی برای رسوا کردن این ننگ در پیشانی استکبار، بهترین راه برای انتقام خون این معصومان است.

وی با اشاره به وعده الهی، اظهار کرد: انتقام خون کودکان معصوم در فلسطین، یمن، عراق، لبنان و ایران، قطعاً به گونه‌ای سخت و بی‌امان از متکبران عالم گرفته خواهد شد.