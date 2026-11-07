باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ پورامینایی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره قتل در بازار قلعه گنج، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قلعه گنج قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی عامل این جنایت شدند و در عملیاتی هدفمند، قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، هم‌دست وی نیز که در این اقدام مجرمانه با قاتل همکاری داشته است، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ پورامینایی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب این جنایت، خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی و کشف زوایای پنهان پرونده ادامه دارد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.