فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان از شناسایی و دستگیری عامل قتل صاحب یک فروشگاه مواد غذایی در بازار قلعه گنج و همچنین هم‌دست وی در کمترین زمان ممکن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ پورامینایی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره قتل در بازار قلعه گنج، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان  قلعه گنج قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی عامل این جنایت شدند و در عملیاتی هدفمند، قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی جنوب استان کرمان تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، هم‌دست وی نیز که در این اقدام مجرمانه با قاتل همکاری داشته است، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ پورامینایی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب این جنایت، خاطرنشان کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی و کشف زوایای پنهان پرونده ادامه دارد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

برچسب ها: نیروی انتظامی ، کرمان
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