باشگاه خبرنگاران جوان - گویی آب در خوابگه شیطان ریخته‌اند. ونس معاون ترامپ می‌خواهد با «ناراضیان از ترامپ» یک «راست جدید» بسازد. روبیو وزیرخارجه می‌خواهد خط خودش را از ترامپ جدا کند و به انتخابات ۲۰۲۸ فکر می‌کند.

هگسث وزیر جنگ در خطر برکناری است. بسنت وزیر خزانه‌داری باید جوابگوی ادعای فروپاشی دوهفته‌ای اقتصاد ایران به ترامپ باشد. پسر ترامپ طرف ونس را گرفته است. خود ترامپ از تکاپوی روزانه ده‌ها پیام افتاده و فقط یک توییت از کسی که گفته «ترامپ پیروز است!» بازنشر داده است.

دموکرات‌ها با ترامپ تماس گرفته‌اند و گفته‌اند «جنگ را تمام کن»!

وقتی آب در خوابگه مورچگان بریزی باز حرکت‌شان ترتیبی و اصولی دارد. آب در خوابگه شیطان، اما امریکا را به‌هم ریخته است.

انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا که اعلام نتایج آن، شکست همه‌جانبه ترامپ و جمهوری‌خواهان را علنی کرد، حالا تنش‌ها میان سیاستمداران اصلی اطراف رئیس‌جمهور را برجسته کرده است. اگرچه ترامپ همچنان سعی می‌کند با فرافکنی، پیامد‌های این شکست را کم‌رنگ جلوه دهد، اما گمانه‌زنی‌ها درباره کناره‌گیری و برکناری چهره‌های شناخته‌شده مانند ونس و روبیو در کنار همراهی پسر ترامپ با موضع ونس درباره جنگ با ایران، واقعیتی خلاف رویکرد ترامپ را اثبات می‌کند.

دولت ترامپ با پیامد‌های شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای روبه‌روست که عمده آن حول موضوع جنگ ایران می‌گردد. او پنج شنبه در شبکه تروث‌سوشال در پیام‌هایی خطاب به مردم امریکا، نوشت: «بازار سهام امروز به دلیل پیروزی بزرگ دموکرات‌ها در روز سه شنبه سقوط کرد.

واقعاً تأسف‌بار است؛ شما فقط خودتان را باید سرزنش کنید!» ترامپ علاوه بر مردم، انگشت اتهام را به سمت غریبه و آشنا گرفته است و از حضور بیل دبلازیو شهردار پیشین نیویورک از حزب دموکرات در برنامه انتخاباتی فاکس‌نیوز خشمگین شد و نانسی میس نماینده جمهوری‌خواه، مارک لوین را به‌دلیل حمایت از جنگ و بی‌توجهی به مشکلات معیشتی مردم سرزنش کرد؛ لوین نیز با توهین به او پاسخ داد.

مانیفست ونس

گزارش‌های غیررسمی می‌گویند رئیس‌جمهور امریکا با افزایش پرسش‌ها درباره شیوه مدیریت جنگ ایران، احتمال جایگزینی پیت هگست وزیر جنگ با ران دی‌سانتیس فرماندار فلوریدا را بررسی می‌کند که احتمالاً بخشی از تحولات گسترده‌تر در حلقه نزدیکان ترامپ و بحث درباره جانشینی او خواهد بود. شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، تنش‌های فزاینده‌ای را میان دونالد ترامپ و معاونش جی‌دی ونس ایجاد کرده است.

ونس در بیانیه‌ای جنجالی، جنگ با ایران و تورم ناشی از آن را دلیل اصلی رویگردانی رأی‌دهندگان و واگذاری کنترل دو مجلس به دموکرات‌ها دانست. این اختلاف‌نظر آشکار، آینده سیاسی ونس و تلاش او برای رهبری جریان «امریکا اول» را در مسیر دشواری قرار داده است. متنی که ونس منتشر کرده است، در واقع مانیفستی پنهانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ محسوب می‌شود که فاصله کمی میان او و سیاست‌های کنونی کاخ سفید ایجاد می‌کند.

ونس با اشاره به مطالبات مردمی نظیر پایان دادن به جنگ و تمرکز بر معیشت، سعی دارد خود را به‌عنوان صدایی معترض، اما وفادار به پایگاه رأی‌دهندگان معرفی کند. همچنین، «دونالد ترامپ جونیور»، پسر بزرگ رئیس‌جمهور امریکا نیز روز چهار‌شنبه در بالای یادداشت ۶۲۰ کلمه‌ای ونس که در آن جنگ با ایران را عامل شکست انتخاباتی روز سه شنبه جمهوری‌خواهان دانسته است، نوشت: «با تک‌تک کلمات این متن موافقم.»

چرخش معاون ترامپ

اخبار حول‌وحوش ونس به‌ویژه از این جهت اهمیت دارد که ویدئویی به تازگی از او وایرال شده که نشان می‌دهد او مدت‌ها پیش گفته بود: «من از آن دسته آدم‌هایی هستم که از همان آغاز مخالف ترامپ بودند. هیچ‌وقت از او خوشم نمی‌آمد. من اصلاً نمی‌توانم ترامپ را تحمل کنم، چون فکر می‌کنم یک شیاد است. به نظرم او یک شیاد تمام‌عیار است که دارد از این مردم سوءاستفاده می‌کند. واقعاً یک شیاد تمام‌عیار است.» در ویدئویی که از ونس منتشر شده، او می‌گوید: «بدون شک، بخشی از حمایت از دونالد ترامپ ریشه در نژادپرستی یا بیگانه‌هراسی دارد. فکر می‌کنم اگر احساس کنم ترامپ واقعاً شانس زیادی برای پیروزی دارد، شاید مجبور شوم با اکراه و برخلاف میلم به هیلاری کلینتون رأی بدهم.»

او در زمان انتشار ویدئو می‌گوید که احتمالاً به یک نامزد حزب سوم رأی می‌دهد، چون نمی‌تواند ترامپ را تحمل کند. او در سال ۲۰۱۹ هم از گرایش به دموکرات‌ها حرف می‌زند و از برنی سندرز، الیزابت وارن و تولسی گبرد به‌عنوان افراد محبوب خود نام می‌برد. علاوه بر این موارد، ایندیپندت نیز گزارش داد که مارکو روبیو در حال آماده‌شدن برای کناره‌گیری از سمت وزیر خارجه است تا کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را آغاز کند.

البته روبیو فعلاً چنین اخباری را رد کرده است، اما گفته می‌شود او می‌خواهد با فاصله‌گرفتن از ترامپ مسیر سیاسی مستقل‌تری برای خود بسازد. در این مورد، یکی از منابع آگاه نزدیک به روبیو معتقد است که کناره‌گیری از دولت به نفع او خواهد بود، چراکه ادامه حضور در کابینه، او را با سیاست‌های جنجالی ترامپ پیوند می‌دهد و می‌تواند بخت او را برای کسب نامزدی جمهوری‌خواهان آتی کاهش دهد. اسکات بسنت نیز که بیشتر درباره فروپاشی اقتصاد ایران طی دو هفته رجزخوانی کرده بود، حالا با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، تلویحاً اذعان دارد که اقتصاد ایران همچنان دوام آورده تا جایی که او ناچار شده به راهکار قدیمی واشینگتن متوسل شود.

منبع: روزنامه جوان