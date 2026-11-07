دیدار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با شهردار صدرا، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی برای تعیین‌تکلیف چالش‌های انباشته‌چندین‌ساله این شهر، به‌ویژه در حوزه‌های حریم شهری، اراضی و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای صیانت از حقوق شهروندان، رفع موانع حقوقی و اجرایی توسعه شهری و تعیین‌تکلیف مسائل معوقه سال‌های گذشته، نشست مشترک میان اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، و پژمان شفیعی، شهردار صدرا، برگزار شد.

در این نشست، ابعاد چالش‌های دیرینه شهر صدرا؛ از جمله موضوعات مرتبط با حریم و محدوده قانونی، رفع تداخلات ملکی، تعیین‌تکلیف اراضی، ساماندهی ساخت‌وساز‌ها و مقابله با موانع حقوقی توسعه شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم استفاده از ابزار‌های قانونی و نظارتی دستگاه قضا تأکید شد.

عبور از اقدامات مقطعی؛ ضرورت حل ریشه‌ای مشکلات صدرا

پژمان شفیعی شهردار صدرا، در این دیدار با اشاره به انباشت تصمیمات تعیین‌تکلیف‌نشده از سال‌های گذشته اظهار داشت: حل مشکلات ریشه‌دار صدرا فراتر از پیگیری‌های روزمره مدیریت شهری، نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی، رویکرد کارشناسی و پشتیبانی نهاد‌های مسئول است.

او، شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی، تعیین دقیق حریم شهر و صیانت از اراضی عمومی را زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و تسریع در توسعه متوازن دانست و تصریح کرد: آینده صدرا در گرو تصمیمات بنیادین و قانونی است و مدیریت شهری با عبور از اقدامات مقطعی، به دنبال حل ریشه‌ای معضلات به‌منظور ارتقای امنیت سکونتی و خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان است.

اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای رفع موانع حقوقی توسعه شهری

در ادامه، اسماعیل اکبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، ضمن تقدیر از اقدامات امیدآفرین و مدیریت جهادی شهردار صدرا طی دو ماه گذشته، بر اهمیت پیشگیری از بروز آسیب‌های ناشی از بلاتکلیفی‌های حقوقی و اجرایی تأکید کرد.

او با اشاره به رسالت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و رفع موانع قانونی تولید و توسعه، آمادگی کامل دادگستری استان را برای مساعدت در پیگیری پرونده‌ها و گره‌گشایی از مسائل معوقه شهر صدرا اعلام نمود.

در پایان این نشست، طرفین بر تداوم تعاملات مستمر میان مدیریت شهری صدرا، دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط با هدف بررسی کارشناسی موانع قانونی و دستیابی به راهکار‌های عملیاتی تأکید کردند.

منبع: شهرداری صدرا

برچسب ها: شهر صدرای شیراز ، دستگاه قضایی ، شهرداری صدرا
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