باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - ایام فاطمیه امسال در کردستان رنگ و بوی دیگری دارد؛ هوای استان با حضور سه کبوتر خونین‌بال دفاع مقدس عطرآگین می‌شود و مردم شهیدپرور استان بار دیگر میزبان لاله‎های گمنامی خواهند بود که چشم‌انتظارشان بودند.

سرهنگ علی کلوندی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار، نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت کردستان با اعلام این خبر اظهار داشت: پیکرهای مطهر این سه شهید گمنام، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه وارد استان می‌شوند تا دل‌های عاشقان اهل‌بیت (ع) را میزبان خود کنند.

به گفته وی، آیین استقبال رسمی از این مسافران بهشت، ساعت ۹ صبح دوشنبه ۱۸ آبان با حضور پرشور مردم و مسئولان در محل اداره‌کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (جوار یادمان شهدای گمنام، باشگاه افسران سابق) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این شهدای عزیز تا روز پنجشنبه ۲۱ آبان مهمان کردستانی‌ها هستند و به درخواست مراکز علمی، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و برخی شهرهای استان، برای برگزاری محافل انس با شهدا اعزام می‌شوند.

جوانان و مردم ولایتمدار سنندج شامگاه پنجشنبه قرار عاشقی دارند؛ مدیرکل بنیاد حفظ آثار استان از برگزاری مراسم پرشکوه شب‌وداع با این شهدای گمنام خبر داد و گفت: این مراسم معنوی ساعت ۲۰ شب پنجشنبه در میدان آزادی سنندج برگزار می‌شود تا مردم در فضایی آکنده از شور و حسینی، با این عزیزان وداع کنند.

آیین تشییع و بدرقه این لاله‌های فاطمی، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور از ساعت ۸ صبح از میدان آزادی سنندج به سمت اردوگاه فرهنگی‌ورزشی سلیمان‌خاطر آغاز خواهد شد.

سرهنگ کلوندی در پایان خاطرنشان کرد: از این سه پیکر مطهر، یک شهید گرانقدر در اردوگاه سلیمان‌خاطر آرام می‌گیرد و دو پیکر دیگر پس از برگزاری آیین‌های سوگواری، برای تدفین به تهران منتقل خواهند شد.

با تدفین این شهید، شمار یادمان‌های شهدای گمنام در کردستان به ۳۷ یادمان و تعداد شهدای گمنام مدفون در استان به ۶۷ شهید عزیز خواهد رسید.