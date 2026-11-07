 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا گفت: تصاویر ارزشمندی از یک خرس مادر به همراه ۲ توله و همچنین یک قلاده کفتار راه‌راه در این منطقه به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد طهماسبی شاه‌منصوری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی از سوی دامداران مبنی بر مشاهده ردپای خرس در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده شیمبار، ماموران یگان حفاظت با هدف بررسی موضوع و رصد حضور حیات‌وحش، اقدام به پایش مستمر زیستگاه‌ها و نصب دوربین‌های تله‌ای در نقاط حساس و مستعد منطقه کردند.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، حضور یک قلاده خرس به همراه ۲ توله و همچنین یک قلاده کفتار به ثبت رسید که نشان‌دهنده برخورداری این منطقه از تنوع زیستی ارزشمند و زیستگاه مناسب برای گونه‌های شاخص حیات‌وحش است.


طهماسبی شاه‌منصوری با اشاره به اهمیت حضور گونه خرس در اکوسیستم‌های طبیعی بیان کرد: حضور این گونه در یک زیستگاه می‌تواند از شاخص‌های مهم پویایی و سلامت اکوسیستم باشد و ثبت چنین تصاویری، اهمیت اقدامات حفاظتی و پایش مستمر زیستگاه‌ها از سوی محیط‌بانان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

وی تاکید کرد: این مشاهدات بار دیگر جایگاه منطقه حفاظت‌شده شیمبار را به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند تنوع زیستی زاگرس برجسته می‌کند و ضرورت حفاظت از گونه‌های جانوری، صیانت از زیستگاه‌های طبیعی و مشارکت جوامع محلی در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی را یادآور می‌شود.

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برچسب ها: حیات وحش ، محیط زیست
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