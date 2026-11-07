باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، به همراه فرهاد حسینی‌طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و جمعی از مسئولان این اداره‌کل، از بخش‌هایی از تالاب بین‌المللی و پارک ملی بوجاق بازدید کرد و در جریان وضعیت زیستگاهی، طرح‌های مدیریت منابع آب و زیرساخت‌های حفاظتی این عرصه ارزشمند طبیعی قرار گرفت.در این بازدید، طرح‌های پیشنهادی مدیریت و تأمین آب تالاب‌های لاگون و دوازده‌بهمن، واقع در شرق رودخانه سفیدرود، که بر اساس مطالعات و بررسی‌های کارشناسی تدوین شده‌اند، مورد ارزیابی میدانی قرار گرفت.

تأمین نیاز آبی و حفظ پویایی اکولوژیک این تالاب‌ها، از اهداف اصلی راهکارهای پیشنهادی مدیریت آب عنوان شد.در ادامه، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در حوزه بندر صیادی کیاشهر، از بخش‌های مختلف بندر و موج‌شکن‌ها بازدید کرد.ارزیابی زیرساخت‌های حفاظتی پارک ملی بوجاق، بخش دیگری از این برنامه بود.

در همین راستا، اسکله قایق‌های موتوری پاسگاه محیط‌بانی سفیدرود که با هدف تسهیل تردد شناورهای گشت و پایش رودخانه سفیدرود و دریا و افزایش توان عملیاتی محیط‌بانان احداث شده است، مورد بازدید قرار گرفت. این زیرساخت می‌تواند در بهبود نظارت بر زیستگاه‌های آبی و حفاظت از تنوع زیستی رودخانه سفیدرود نقش مؤثری ایفا کند.

همچنین لاهیجان‌زاده با حضور در پاسگاه محیط‌بانی سفیدرود، ضمن دیدار و گفت‌وگو با محیط‌بانان، در جریان مسائل، نیازها و شرایط فعالیت نیروهای حفاظتی در این عرصه طبیعی قرار گرفت.مدیریت پایدار منابع آب، حفظ کارکردهای اکولوژیک تالاب‌ها، حفاظت از زیستگاه‌های آبی و دریایی و تقویت زیرساخت‌های پایش و حفاظت، از الزامات اساسی پایداری اکوسیستم‌های تالابی و دریایی بوجاق است؛ موضوعاتی که در این بازدید میدانی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی علمی و هماهنگی مستمر مورد توجه قرار گیرد.

منبع : روابط عمومی