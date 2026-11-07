باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشی که روز جمعه منتشر شد، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، طی دو هفته گذشته شخصاً در مذاکرات غیرمستقیم با ایران مشارکت داشته و برای دستیابی به آتش‌بس جدید و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای مشارکت داشته است.

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه مدعی شد ونس تقریباً هر روز با محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر، عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، و دیگر میانجی‌ها گفت‌و‌گو کرده است.

استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید، و جرد کوشنر، مشاور رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در این اقدامات مشارکت دارند.

به گفته منابع آگاه، ونس و میانجی‌ها درباره برگزاری یک نشست فنی در سطح کارشناسی میان دو طرف طی روز‌های آینده گفت‌و‌گو کرده‌اند، اما این نشست تاکنون برگزار نشده است.

بر اساس این گزارش، ونس دو هفته پیش نامه‌ای برای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ارسال کرده و در آن پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات مستقیم را مطرح کرده است. مقام‌های ایرانی گفته‌اند این نامه زمینه‌ساز ایجاد فضای مثبت در روند مذاکرات شده است.

ونس همچنین جنگ با ایران را دلیل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای این هفته آمریکا دانسته است.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه با شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

بر اساس بیانیه دفتر امیر قطر، شیخ تمیم در این تماس بر ضرورت ادامه گفت‌و‌گو‌ها و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه تأکید کرد.

منبع: آناتولی