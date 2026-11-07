باشگاه خبرنگاران جوان - در فاصله دو روز مانده به پایان رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ نینگبو تیم کره شمالی قهرمانی خود را در این رقابت‌ها قطعی کرد. با توجه به اینکه تنها رقابت دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مردان باقی مانده است تیم چین نیز در رده دوم جای گرفت و تیم ملی وزنه‌برداری ایران سوم شد.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران که با ۸ وزنه بردار در این رقابت‌ها حاضر شده، تاکنون سه مدال برنز توسط علی عالی پور و دو نقره توسط علیرضا نصیری کسب کرده است و در دسته آخر رقابت‌ها نیز علی داوودی و علیرضا یوسفی به روی تخته می‌روند.

رده بندی تیمی مردان رقابت‌های جهانی:

۱- کره شمالی ۵۳۳ امتیاز

۲-چین ۵۲۷ امتیاز

۳- ایران ۳۰۵ امتیاز

۴- ترکیه ۳۰۵ امتیاز

۵- قزاقستان ۲۴۸ امتیاز

۶- ژاپن ۲۴۲ امتیاز

۷- آمریکا ۲۳۱ امتیاز

رده بندی فعلی تا پیش از مسابقات دسته سنگین وزن بوده است.