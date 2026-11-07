باشگاه خبرنگاران جوان - در فاصله دو روز مانده به پایان رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ نینگبو تیم کره شمالی قهرمانی خود را در این رقابتها قطعی کرد. با توجه به اینکه تنها رقابت دسته ۱۱۰+ کیلوگرم مردان باقی مانده است تیم چین نیز در رده دوم جای گرفت و تیم ملی وزنهبرداری ایران سوم شد.
تیم ملی وزنهبرداری ایران که با ۸ وزنه بردار در این رقابتها حاضر شده، تاکنون سه مدال برنز توسط علی عالی پور و دو نقره توسط علیرضا نصیری کسب کرده است و در دسته آخر رقابتها نیز علی داوودی و علیرضا یوسفی به روی تخته میروند.
رده بندی تیمی مردان رقابتهای جهانی:
۱- کره شمالی ۵۳۳ امتیاز
۲-چین ۵۲۷ امتیاز
۳- ایران ۳۰۵ امتیاز
۴- ترکیه ۳۰۵ امتیاز
۵- قزاقستان ۲۴۸ امتیاز
۶- ژاپن ۲۴۲ امتیاز
۷- آمریکا ۲۳۱ امتیاز
رده بندی فعلی تا پیش از مسابقات دسته سنگین وزن بوده است.