باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل هلال‌احمر استان مازندران گفت: گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر مفقودی دو شخص در ارتفاعات، محور سوادکوه در منطقه کوه‌های زینگالو، دریافت شد.

او افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات، از پایگاه امدادونجات جوارم به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک تیم تخصصی کوهستان به همراه یک دستگاه خودرو هایلوکس کمک دار، به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر فخاری ادامه داد: نجاتگران پس از حدود ۱۸ساعت پیمایش و جست‌و‌جو مفقودین را یافته و به مکان امن منتقل کردند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران