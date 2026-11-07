امدادگران جمعیت هلال احمر مازندران دو نفر را که در ارتفاعات کوه‌های زینگالو سوادکوه مفقود شده بودند نجات دادند

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر غلامعلی فخاری اشرفی مدیرعامل هلال‌احمر استان مازندران گفت: گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر مفقودی دو شخص در ارتفاعات، محور سوادکوه در منطقه کوه‌های زینگالو، دریافت شد.

او افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات، از پایگاه امدادونجات جوارم به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک تیم تخصصی کوهستان به همراه یک دستگاه خودرو هایلوکس کمک دار، به محل حادثه اعزام شدند.

دکتر فخاری ادامه داد: نجاتگران پس از حدود ۱۸ساعت پیمایش و جست‌و‌جو مفقودین را یافته و به مکان امن منتقل کردند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هلال احمر مازندران ، نجات مفقودی
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