باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تأکید سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مبنی بر پرداخت مطالبات کارگران، منابع مالی مورد نیاز در اختیار پیمانکاران مجموعه‌های ورزشی آزادی، شیرودی و انقلاب قرار گرفت و حقوق مهرماه و معوقات ماه‌های قبل آنان طی هفته گذشته واریز شد.

کارگران این مجموعه‌ها در چند ماه گذشته با تأخیر در دریافت حقوق مواجه بودند که با اقدامات انجام‌شده، مطالبات خود را دریافت نمودند.

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ضمن قدردانی از صبوری و تلاش کارگران این مجموعه‌ها، اعلام میدارد که توجه به معیشت کارکنان و کارگران و رسیدگی به مطالبات آنان از جمله اولویت‌های مجموعه مدیریتی شرکت می‌باشد.