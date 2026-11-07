باشگاه خبرنگاران جوان - محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران از آماده‌باش کامل نیرو‌های راهداری در پی صدور هشدار نارنجی هواشناسی خبر داد و بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای تأمین ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان تأکید کرد.

او با اشاره به پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی و احتمال بارش برف در محور‌های کوهستانی استان، گفت: در طرح راهداری زمستانی، ۴۲ اکیپ راهداری در سطح محور‌های استان سازماندهی شده‌اند تا با آمادگی کامل و حضور میدانی، خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای را در شرایط جوی دشوار به انجام برسانند.

او افزود: ۳۳۹ راهدار پرتلاش با بهره‌گیری از ۲۴۷ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محور‌های استان فعالیت خواهند کرد و آمادگی لازم برای اجرای عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی، جلوگیری از انسداد مسیر‌ها و بازگشایی راه‌های گرفتار در برف را دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با بیان اینکه حدود ۳۷۰۰ کیلومتر از محور‌های استان در مناطق برف‌گیر با ارتفاع بالای هزار متر قرار دارد، گفت: مدیریت شرایط زمستانی در این گستره از راه‌های ارتباطی، نیازمند آمادگی مستمر نیرو‌های انسانی، تجهیز و پشتیبانی ماشین‌آلات و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مسئول است.

محمدنژاد حضور شبانه‌روزی راهداران در محور‌های مواصلاتی، آمادگی تجهیزات و تعامل نزدیک با پلیس راه را از مهم‌ترین ارکان مدیریت تردد در شرایط جوی نامساعد دانست و افزود: راهداران استان با تمام توان در میدان خدمت حضور دارند تا ضمن حفظ ایمنی راه‌ها، از بروز اختلال در تردد هموطنان جلوگیری کنند.

او همچنین از تجهیز ۲۲ راهدارخانه در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این راهدارخانه‌ها با هدف ارائه خدمات به مسافران، کاربران جاده‌ای و درراه‌ماندگان آماده خدمت‌رسانی هستند و در شرایط اضطراری، پناهگاهی برای حمایت از هموطنان خواهند بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران در ادامه با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و آگاهی از وضعیت راه‌ها پیش از آغاز سفر، افزود: هموطنان عزیز می‌توانند علاوه بر تماس با سامانه ۱۴۱، از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۴۱ نیز در طول سال از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور مطلع شوند.

منبع:راهداری مازندران